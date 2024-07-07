Приговор на Украине, осуждение геноцида: как живет Денис Майданов

Заслуженный артист РФ Денис Майданов высказался о проведении СВО еще в феврале 2022 года. Как сейчас живет музыкант, осуждает ли он СВО?

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Что Майданов говорил об СВО

В 2022 году в беседе с MK.RU музыкант заявил, что «быть одновременно пацифистом и патриотом сейчас просто невозможно». По его словам, такой возможности нет из-за уже сложившихся исторических событий.

«На протяжении восьми лет украинская власть и украинская армия занимались геноцидом народа, который выступил против Майдана, и мирные люди в Донбассе гибли; умирали старики, женщины и дети, жителей Донбасса убивали. Погибло порядка 15 тысяч. И теперь многих хочется спросить: „Почему вы сейчас кричите: „Нет войне“? Где же вы были все эти восемь лет?“ <...> Донбасс для меня — это часть моей личной истории», — говорил тогда Майданов.



Артист признавался, что его бабушка и дедушка жили в Луганской области. Там же родились мама Майданова и ее братья. Музыкант рассказал, что на территории Луганщины он, будучи ребенком, проводил каникулы.

Майданов неоднократно выступал в Крыму и в зоне проведения СВО. Он подчеркивал, что задача артиста — в любые времена продолжать свою деятельность.

«За последний год я раз десять выступал по всем четырем областям. <...> Везде было потрясающее единство людей. Многие выходили на улицу», — рассказывал музыкант в программе «Жизнь и судьба».



Певец отметил, что был в регионах в том числе с гуманитарными миссиями.

За что Майданову дали 15 лет на Украине

В декабре 2022 года Служба безопасности Украины заявила, что Майданов заочно приговорен к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Артиста решили наказать за то, что он голосовал за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик.

СБУ сообщала о собранных «неопровержимых доказательствах вины» Майданова. В заявлении шла речь о том, что 15 февраля 2022 года музыкант поддержал постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР, а затем 22 февраля этого же года он проголосовал за ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ, ДНР и ЛНР.

«На основании собранных доказательств суд признал Майданова виновным по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества», — заявили в СБУ.



Там также добавили, что в связи с тем, что Майданов находится на территории РФ, начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его фактического задержания.

В 2024 году артист сообщил в интервью «360», что на Украине его заочно приговорили к 15 годам за песню «Сарматушка». Майданов рассказал, что в композиции решил воспеть Ракетные войска стратегического назначения. Кроме этого, своей песней артист хотел поднять дух российского народа. Трек вышел в декабре 2022 года.

«Во-первых, хотелось поддержать наши РВСН, во-вторых, сказать идиотам на той стороне, что лишний раз с Россией с позиции силы разговаривать бесполезно. Кто-то там закричал: „Майданов грозит ядерным оружием“. Не грозит, а лишний раз об этом говорит, что оно есть, ребят. <...> Если вы от военных или от политиков этого не понимаете, то вот вам творческий язык», — объяснил певец.



Как сложилась личная жизнь Майданова

С 2005 года Майданов женат на Наталье Майдановой (в девичестве — Колесниковой). В браке родилось двое детей — дочь Влада и сын Борислав. В программе «Секрет на миллион» супруга Майданова рассказала, что чуть не умерла во время родов второго ребенка. У женщины началось сильное кровотечение, она потеряла 3,5 л крови. Сын родился недоношенным, на протяжении месяца жизнь Борислава находилась под угрозой.

Наследница артиста пошла по стопам отца и стала заниматься музыкой. Первый клип на композицию «Никому и никогда» Влада выпустила в марте 2022 года.

В апреле 2024 года Майданова госпитализировали в Москве из-за отека Квинке. По данным Telegram-канала «112», музыканту стало плохо из-за аллергической реакции. В какой-то момент певец стал задыхаться и вызвал медиков. Администратор Майданова в разговоре с NEWS.ru подтвердил информацию СМИ о том, что артисту стало плохо во время репетиции в Центральном академическом театре Российской Армии.

Где сейчас Денис Майданов

На страницах в своих социальных сетях артист публикует фотографии с различных мероприятий. Например, 30 июня Майданов выступал на Дне молодежи в Йошкар-Оле, а 3 июля побывал в Минске на Дне независимости Белоруссии. 5 июля артист принимал участие в торжественной церемонии открытия финала конкурса «Это у нас семейное».