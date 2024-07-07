Брэда Питта назвали «гопником» из-за нового образа

Голливудский актер Брэд Питт появился на публике в панаме за 36 тысяч рублей. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

60-летнего Брэда Питта заметили во время съемок фильма о «Формуле-1». Папарацци подловили его на трассе «Сильверстоун». Голливудский актер вышел на публику в белой футболке, кремовом бомбере, бежевых брюках и солнцезащитных очках. Образ завершила панама Burberry. По информации издания, стоимость головного убора составляет £320 (36 тысяч рублей).

Читатели Daily Mail не оценили образ знаменитости. Один из интернет-пользователей сравнил Брэда Питта с «гопниками».

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«Не могу поверить, что у моего дяди тоже есть модная дорогая панама. По крайней мере, она выглядит так же. Он носит ее на рыбалке», «Даже Брэд Питт не смог обыграть эту чудовищную вещь», «Только гопники носят панамы Burberry», «Все в нем кричит о кризисе среднего возраста», — писали в комментариях.



В ноябре 2022-го впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон». Новая возлюбленная Питта — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. Недавно Инес де Рамон раскритиковали за усы.