Екатерина Вилкова приняла участие в съемках фильма «Прикосновение»

Актриса Екатерина Вилкова из Нижнего Новгорода сыграет в семейном фильме «Прикосновение». Съемки стартовали на днях в Москве. Об этом нижегородка рассказала на своей странице в соцсоцсеях.

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Нижегородка опубликовала фотографию с актером Виктором Хориняком и кинотарелкой. По ее словам, сейчас вовсю идет работа над новым фильмом. Режиссером «Прикосновения» стала Ирина Боровская.

Фильм относится к жанрам комедии и мелодрамы. Как говорят представители съемочной группы, это история юных героев, которым предстоит доказать себе и окружающим их взрослым, как важно верить в свои силы, мечту и никогда не сдаваться.

Напомним, Екатерина Вилкова из Нижнего Новгорода сыграла главную роль в детективном сериале о Великой Отечественной войне «Банда «ЗИГ ЗАГ» (16+). Карьера актрисы началась в 1997 году с сериала «Улицы разбитых фонарей». За 26 лет она снялась в 96 проектах. Самыми известными из них стали фильмы «Последний богатырь», «1993», «Батальонъ» и сериал «Шифр».