Мошенник, призрак, Жириновский: перечислены новые роли Никиты Кологривого

В последние месяцы завершились съемки сразу нескольких фильмов и сериалов с участием Никиты Кологривого, при этом сам актер говорит, что после «пьяного скандала» количество ролей у него уменьшилось.

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Актер Никита Кологривый стал достаточно популярным за последнее время. Наибольшую знаменитость ему принес нашумевший сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», где актер сыграл Кощея. На него посыпалось много ролей, в том числе главных. Но после «пьяного дебоша» с официанткой, актер на экране появляется в основном в комедиях в роли мошенников и бандитов. А некоторые критики вообще считают, что скоро его слава сойдет на нет.

Новые роли

Стало известно, что звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый начал сниматься в приключенческой комедии «Сокровища гномов». По информации портала «Кино Mail.ru», актер в этом фильме сыграет роль мошенника, который решается на авантюру, чтобы выплатить долги своим кредиторам.

По сюжету картины главный герой Рома, которого и сыграет Кологривый, вписал себя в завещание одинокого старика. После этого ему достается дом и участок, где живут четыре гнома. У них есть способность находить клад, который можно тратить только на добрые дела. В итоге главный герой убеждает сказочных персонажей отправиться в путешествие за легендарным сокровищем.

Съемки картины проходят в Москве и Подмосковье. Режиссером выступил Александр Бабаев. Премьера фильма состоится 29 мая 2025 года. Кологривый уже опубликовал в своих соцсетях несколько видео со съемочной площадки. Кроме него в фильме также снимаются звезда фильма «Громкая связь» Анастасия Уколова, актер Владимир Сычев из сериала «Физрук», Андрей Свиридов из ситкома «СашаТаня» и другие.

До этого Кологривый уже снимался с Уколовой в сериале «Комбинация». Там они сыграли продюсера группы Александра Шишинина и одну из солисток, Алену Апину, соответственно. Кстати, на съемках этой картины, которые завершились в Саратове в конце мая, актер получил травму. По сообщениям «Комсомольской правды», он сорвал спину.

Сериал рассказывает о начале карьеры будущих участниц музыкального коллектива и их знакомстве с композитором Виталием Окороковым. Кроме Кологривого в картине также сыграли Павел Прилучный, Даниил Воробьев и другие артисты. Эпизодическую роль преподавателя консерватории исполнила певица Алена Апина. Режиссером проекта выступил Никита Власов. Сам сериал зрители смогут увидеть уже этой осенью на платформе Wink.

При этом в начале июня сообщалось, что Кологривый сыграет призрака в новой семейной комедии. В центре сюжета картины история иллюзиониста-неудачника, который решил купить квартиру, в которой живет призрак. Поэтому новому собственнику придется помочь соседу завершить одно невыполненное дело.

Роли в фильме также исполнили Оксана Акиньшина, Максим Лагашкин, Кристина Корбут, Арина Савостьянова и другие. Как сообщала газета «Культура», режиссером фильма также стал Александр Бабаев. Лента выйдет в прокат летом 2025 года.

В конце мая также стало известно, что Кологривый и его коллега по площадке картины «Слово пацана» Иван Янковский могут сыграть в адаптации американского сериала «Сверхъестественное». По информации СМИ, проект возьмет на себя телеканал ТНТ, а артисты, предположительно, исполнят роли братьев Дина и Сэма Винчестеров.

В Сети уже также опубликован ролик новой российской комедии «Кореша» с Кологривым в главной роли. В центре сюжета – история двух друзей, которые попадают в различные трудные жизненные ситуации. Один из них угоняет старинный кадиллак у местного бизнесмена, и его товарищ пытается помочь «корешу» избежать наказания.

Режиссером картины выступил Денис Павлов, известный по комедиям «Экипаж 314» и «Макс и Гусь». В актерский состав вошли Георгий Дронов, Настасья Самбурская, Глеб Калюжный, Марат Башаров и другие. Премьера комедии назначена на 18 июля 2024 года.

В мае газета «Культура» также писала о завершении съемок фильма «Возвращение попугая Кеши», в котором Кологривый исполнил роль сочинского учителя географии Митяя. По сюжету он испытывает трудности в отношениях со своей возлюбленной и заводит говорящего попугая, который помогает главному герою научиться зарабатывать большие деньги и вернуть расположение девушки.

Птицу в фильме озвучит известный комик Гарик Харламов. Режиссером проекта выступил Олег Асадулин.

Также сообщалось, что Кологривый исполнит роль вора в новом проекте кинокомпании братьев Андреасян и онлайн-кинотеатра «Иви» — комедии «Любовь зла». К тому же он сыграл бандита Клопа в сериале Wink «Чистые».

При этом сама звезда призналась, что потеряла много ролей после своего пьяного дебоша с официанткой.

«Где-то меня повыгоняли. Некоторые работы, некоторые рекламные контракты... Они испугались», - рассказал Кологривый в эфире программы «Шоу Воли», добавив при этом, что со временем ситуация нормализовалась, и сейчас у него уже «все расписано».



Кологривый-Жириновский

В то же время относительно недавно велись споры о том, кто может исполнить роль выдающегося российского политика Владимира Жириновского в фильме или сериале про него. Предполагалось, что такая честь будет предоставлена именно Никите Кологривому.

Даже сменивший Жириновского на посту председателя ЛДПР Леонид Слуцкий предположил, что у звезды «Слово пацана» получилось бы это сделать. В интервью РИА Новости политик рассказал, что в сериале «Первого канала» Жириновского в зрелом возрасте сыграет другой актер, так как кандидаты на эту роль уже есть, а вот основателя ЛДПР в молодости вполне бы мог сыграть Кологривый.

Однако глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в беседе с НСН рассказал, что представители партии никого не будут советовать на роль Жириновского, подчеркнув, что кастинг на главную роль еще не был объявлен. При этом политик подчеркнул, что знает актера Кологривого, которому СМИ давно пророчили роль Жириновского, только по скандалам.

«Что касается Кологривого, я его лично не знаю, но знаю его по каким-то скандалам, спорам, резким высказываниям. Здесь режиссер будет смотреть, соответствует ли он задуманному образу. Я с Жириновским отработал очень много лет, со мной режиссер общался на тему того, какие материалы можно было бы использовать и так далее. Мы хотим, чтобы этот фильм позволил раскрыть внутренний мир человека, его многообразие и неординарность», - объяснил он, говорят о фильме режиссера Александр Баранова «Жириновский. Взлет».



Между тем, главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская считает, что популярного Кологривого в скором времени на экране может потеснить молодой российский актер Марк Эйдельштейн, известный по фильму «Анора», нашумевшему в Каннах, и по «Сто лет тому вперед».

«Я думаю, что Эйдельштейн подвинет Кологривого. Он симпатичнее, смешнее и пока еще не наделал таких глупостей, как Никита. Кологривый не прошел "испытание медными трубами". При этом потенциал Марка еще не раскрыт до конца, потому что пока из того, что мы видели, он играет достаточно однотипные роли. У него очень хорошее чувство юмора, он хорошо себя чувствует на комедийной составляющей», - рассказала она в интервью НСН.



В марте актер Никита Кологривый был арестован судом Новосибирска на семь суток за пьяный дебош в баре. Тогда он укусил за ногу официантку одного из кафе города. Актер раскаялся в содеянном и назвал свой поступок «странной шуткой», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что Никита Кологривый за свою роль в постановке «Маяковский. Я сам» в Театре Эстрады получил сотни тысяч рублей.