Джон Сина решил завершить карьеру

47-летний актер Джон Сина заявил, что вскоре завершит сотрудничество с World Wrestling Entertainment (WWE).

Сина сообщил об этом зрителям на мероприятии Money in the Bank в Торонто. Он предположил, что финальным станет его появление на Wrestlemania в 2025 году, передает The Guardian.

Сина присоединился к WWE в 2001 году и считается одним из лучших рестлеров всех времен. Он завоевывал титул чемпиона 16 раз. На большом экране дебютировал в 2006 году, снявшись в фильме "Морской пехотинец". Также он появлялся в картинах "Девушка без комплексов", "Отряд самоубийц: Миссия навылет" и "Форсаж 9", а также в супергеройском сериале "Миротворец" Джеймса Ганна.

Актер занесен в книгу рекордов Гиннесса, как исполнивший наибольшее количество желаний для тяжелобольных детей. Он делает это с 2002 года и в июле 2022 года исполнил 650-е желание больного ребенка.