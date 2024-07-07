«Надо спасать Украину»: где сейчас актер Даниил Спиваковский

Заслуженный артист России Даниил Спивковский сыграл более 144 ролей в кино и продолжает участвовать в театральных постановках. Чем сейчас занимается актер, что известно о его позиции по СВО и личной жизни?

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Как Спиваковский относится к СВО

Спиваковский подчеркивал, что всегда занимал «искреннюю патриотическую позицию», которую ему привили мама, папа и дедушка. Тем не менее, по словам актера, очень важно спасать Украину, поскольку ее с РФ связывает единая «кровеносная система».

«Надо спасать друг друга, надо спасать людей, надо спасать Украину. <...> У нас одна кровеносная система, у нас одна вера, мы дышим одним воздухом и говорим на одном языке. Мы всегда будем вместе. Нас пытаются разобщить, но это невозможно», — рассказал Спиваковский в интервью Вячеславу Манучарову.



Он добавил, что творческие люди должны быть в курсе происходящих политических событий. Спиваковский считает, что публичным персонам следует «идти в ногу со временем, со своей страной, со своими зрителями».

Артист уверен: если знаменитость «делает какие-то заявления уже на грани оскорбления нашего солдата, нашей армии и ее символов, это недопустимо, это преступление». По мнению артиста, за такие действия необходимо не просто лишать ролей, а привлекать к ответственности на законодательном уровне.

Где сейчас Даниил Спиваковский

В 2024 году на экраны вышли три работы с участием Спиваковского: «Гид и большие соблазны», «Метод уборщицы — 3» и «Ректор». Сейчас на этапе производства находятся еще несколько лент, в которых играл актер: «9 секунд», «Александр I», «Времена года» и «Фронтовая любовь».

Артист также задействован в театральных постановках. Сейчас можно приобрести билеты на спектакли «Ищу мужа», «Взрослые игры», «Вредные привычки», «Внимание на меня», «Метель», «Поздняя любовь», «Искуситель», «Укрощение строптивой» и другие с его участием.

«Самое главное — это зритель. Потому что без зрителя театр невозможен. Ведь спектакль, когда вы его репетируете в пустом зрительном зале, воспринимается иначе, нежели когда зал полон. Театр для меня начинается со зрителя», — рассказывал Спиваковский.



Как сложилась личная жизнь Даниила Спиваковского

Первой женой Даниила Спиваковского была народная артистка России Анна Ардова. Пара познакомилась во время учебы в ГИТИСе.

«Как-то Даня попросил меня помочь убрать его комнату в коммуналке. Покончив с пылью и грязью, мы сидели, о чем-то, как обычно, болтали, и вдруг я почувствовала, что этот человек очень сильно меня любит. Будто глаза открылись... И я буквально бросилась навстречу этой любви. Даже, честно признаюсь, сама на Даню накинулась с поцелуями, он-то от робости совсем задеревенел», — вспоминала Ардова в одном из интервью.



Брак распался из-за скандалов. Пара развелась за месяц до первой годовщины.

Второй женой Спиваковского стала молодая стюардесса по имени Светлана. На момент свадьбы ей было 19 лет.

«Предложение Светлане я сделал в поезде Санкт-Петербург — Москва. Она согласилась. Легко отказалась от профессии стюардессы, переехала в Москву. И совершенно не считала это жертвой. У нас со Светой была потрясающая свадьба. Причем мы организовали и провели ее сами. А готовясь к торжеству, еще и сняли фильм об истории нашей встречи. Гостей было не так много — сорок человек, но все остались очень довольны. И говорили, что это был неповторимо веселый, задорный праздник, подобного которому они и вспомнить не могли», — вспоминал артист.



В браке родились дочь Дарья и сыновья Даниил и Андрей. Спиваковский называл себя сумасшедшим отцом.