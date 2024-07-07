Актер Валерий Баринов высказался о предложении переснять советское кино

Валерий Баринов, актер:

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Министерство просвещения России предложило переснять 30 культовых советских фильмов, пишет "РГ". Честно говоря, не вижу в этом смысла. Считаю, что такой пронзительный фильм о войне, как, допустим, "Летят журавли"(1957) Михаила Калатозова, переснять невозможно. Или такой шедевр, как "Судьба человека" (1959) Сергея Бондарчука. Зачем это портить, зачем переписывать Рафаэля? Репродукция? Андрей Тарковский сравнивал кинематограф с живописью, считая их родственными искусствами, но я уверен: снять копию с этих фильмов нельзя.

Назовите мне хотя бы один ремейк (даже мировой), который был бы лучше, чем оригинал? Может быть, только у Жан-Люка Годара это получилось, но не могу сказать, что и его работа меня лично удовлетворила.

Я человек, который вырос на советской классике. И для меня сцену в картине "Судьба человека", где, помните, "папка, папка, я нашел тебя" повторить нельзя. И на "Броненосца "Потемкина" (1925) Сергея Эйзенштейна нельзя сделать ремейк, потому что он снят на том языке, в той мелодии, в той уже ушедшей ситуации. И знаете, что главное - эти фильмы делались с любовью к Родине. Переснять их, чтобы заниматься патриотическим образованием молодежи? Не стоит детей специально учить любить Родину. Ребенок рождается с любовью к Родине, к матери, к месту, где он растет, потом ему начинают объяснять, что его страна плохая, что и гордиться ему здесь нечем. А раньше режиссеры объясняли иное. Поэтому и фильмы такие получались.

В нашей ситуации лучше подумать, как преподнести детям старое кино, а не просто его переснять, потратив деньги. Это так же лихо, как когда издают адаптированные произведения Пушкина. Советскую классику надо лучше анонсировать в кинотеатрах, она нуждается в объяснении. Может быть, для объединения народа вспомнить, как в фильме "Александр Невский" Эйзенштейна полководцу на Чудском озере помогала легкая татарская конница, хотя мы были под игом? Рассказать об этом кино то, что будет приближать его к нам?

Новые технологии не заменят ту живую жизнь, что нам была показана. Кто заменит Николая Черкасова в фильме "Иван Грозный" (1944)? Или сделают лед на Чудском озере с помощью технологий... А в тот лед, который лопался в "Александре Невском" (1938), был живым, в него душа вложена.

Так скажу: оставьте эти кинокартины висеть в "галерее", и пусть люди дотянутся до них. Там есть что открывать, там есть идея, там работали гении мирового кино.

Дело в том, что с появлением свободы исчезли шедевры. Зато есть барьер из людей с калькуляторами. А надо определиться: художник бежит за толпой или толпа за художником. К сожалению, сейчас многие режиссеры бегут за толпой. Как у Окуджавы: "Расплескалася в улочках окрестных та мелодия - а поющих нет". Поющих мало.