«Я вижу себя простой актрисой». Миа Гот — о своих ролях в фильмах ужасов

В свежем интервью изданию Collider актриса Миа Гот поговорила про свои роли в кино и карьере. В частности Гот порассуждала на тему того, что её называют «королевой крика» из-за того, что она часто и хорошо снимается в фильмах ужасов.

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По словам Гот, она не до конца понимает значение этого термина и не относит его к себе. Артистка считает себя «простой актрисой».

Я действительно не знаю, что значит «королева крика». На самом деле я никогда не использую этот термин в отношении других актрис и себя. Я думаю, это просто означает актрису, работающую в жанре ужасов. Как я — я вижу себя просто актрисой.



Гот снялась во многих фильмах ужасов и триллерах. В их числе «Лекарство от здоровья», «X», «Пэрл», «Максин XXX» и другие ленты.