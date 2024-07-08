Куда пропал актер Марат Башаров

Недавно Марат Башаров стал гостем Rutube-шоу «Злые языки», в котором рассказал о конфликте с иллюзионистом Сергеем Сафроновым, скандалах с бывшими женами. Как сейчас живет артист, что говорил о Владимире Зеленском и об СВО?

Что за конфликт произошел между Башаровым и Сафроновым

В шоу 49-летний актер впервые откровенно рассказал о конфликте с Сергеем Сафроновым. Марат Башаров заверил, что никогда не злорадствовал по поводу тяжелой болезни иллюзиониста.

Сергей Сафронов на протяжении долгих лет являлся экспертом и скептиком в программе «Битва экстрасенсов», которую Башаров ведет с 2009 года. Их отношения испортились после увольнения иллюзиониста. Его обвинили во взяточничестве, но он доказал свою невиновность в суде. После этого артист уже не вернулся в проект, а стал заниматься восстановлением здоровья.

Сергей признался, что разразившийся скандал с увольнением спас ему жизнь: у иллюзиониста появилось время пройти медицинское обследование и вовремя обнаружить тяжелое онкологическое заболевание.

Скептик говорил, что его поддерживали не только близкие, но и многие звезды. Однако Башаров не в их числе. По словам Сафронова, актер позлорадствовал, узнав о его болезни.

«В одном из интервью он сказал, что я эту болячку заслужил», — сказал Сафронов полгода назад в Rutube-шоу «Злые языки».



Теперь гостем того же шоу стал сам Марат. Он заверил, что ранее ничего не слышал о болезни Сергея и не желал ему плохого.

«Я только сегодня узнал, что Сафронов, оказывается, болен страшной болезнью. Я никогда такого не скажу. Мой отец умер от рака у меня на руках, мой старший брат умер от рака на моих глазах. Я знаю, что это за тяжелейшая мука для самого человека и мука для его близких. Не дай Бог. Никогда из уст Марата Башарова вы не услышите: „Так тебе и надо“, человеку, который болен этой страшной болезнью», — заявил артист.



Что Башаров сказал о скандалах с бывшими женами

Ведущий шоу «Битва экстрасенсов» не раз попадал в скандалы, связанные с рукоприкладством. Бывшие жены актера публично обвиняли его в жестоких избиениях, но серьезного наказания так и не последовало. Марат продолжает сниматься на телевидении, играть в театре, его не лишили звания заслуженного артиста Республики Татарстан.

В шоу «Злые языки» он заявил, что в отношении него все же были применены некие меры.

«Меня наказывали и будут наказывать. Конечно, это все тяжело переживаешь. Во-первых, тебя бьют рублем. Ты не имеешь возможности нормально жить. Во-вторых, вы же сами знаете, какой это кайф выйти к зрителю, выйти на площадку, войти в кадр, услышать команду „мотор“. И когда тебя этого лишают, становится больно, потому что мы к этому привыкли, это наша работа», — пожаловался артист.



Ведущие шоу поинтересовались, как долго его не снимали.

«Меня до сих пор не снимают», — ответил тот. Судя по всему, речь идет о кино, поскольку Марат все еще ведет программу «Битва экстрасенсов» на ТНТ и все ее разновидности — «Битву сильнейших» и «Экстрасенсы. Реванш».



Башаров попросил прощения у бывших жен за свои проступки и заверил, что встал на путь исправления. В начале года он даже спас жизнь человеку — зрителю театра, в котором выступал. Мужчине стало плохо в разгар постановки, и актер не растерялся, он приостановил игру, попросил включить свет и оказал первую помощь пострадавшему.

Что известно о личной жизни Башарова

Первой женой Марата Башарова была Елизавета Круцко. В браке родилась дочь Амели. Пара развелась в 2004 году.

Второй супругой актера стала Екатерина Архарова. В 2014 году она попала в госпиталь с сотрясением мозга и переломом носа. В травмах Архарова обвинила Башарова.

Артист в ответ заявил, что Архарова давно страдает от алкогольной зависимости, но не отрицал, что ударил ее.

«Я до сих пор не совсем понимаю, почему она так сильно тянулась к спиртному: у нас все было очень хорошо, и свадьба красивая, и работа. Я ей врезал. Не бил много раз. Я ей врезал один раз, позвонил ее отцу и сказал: „Заберите, пожалуйста, свою дочь“. Это была истерика», — прокомментировал он.



В 2017 году Башаров женился на Елизавете Шевырковой. В браке родился сын Марсель. Шевыркова признавалась, что минимум трижды подвергалась домашнему насилию и фиксировала побои в больнице, но прощала супруга.

В 2018 году Башаров сломал жене нос. Тогда Шевыркова подала на развод.

После расставания с третьей супругой актер начал встречаться с коллегой Асей Борисовой, которая моложе его на 13 лет. Он также заявлял, что хочет жениться на молодой избраннице.

Что Башаров говорил об СВО и уехавших артистах

В 2022 году Марат Башаров в соцсетях выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за проведение спецоперации. В том же году актер посетил ЛНР.

Башаров включен в санкционный список Украины за поддержку СВО. Также он находится в санкционном списке Канады.

В сентябре 2023 года артист заявил, что ему жаль уехавших коллег.

«Как мне жалко этих людей, которые в такой трудный час отвернулись, слиняли из страны, от своей матери, от Родины, которая родила тебя, дала тебе воспитание, бесплатное обучение, бесплатную медицину, тебя взрастила», — высказался он.



Что Башаров говорил о Зеленском

Марат Башаров заявлял, что дружил с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда он был актером и снимался в кино. Однако сейчас связь между бывшими коллегами потеряна.