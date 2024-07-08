Дмитрий Брекоткин рассказал о съемках ситкома «Мама будет против»

Съёмки второго сезона сериала-ситкома от «Уральских пельменей» «Мама будет против» стартовали в Екатеринбурге. Актёр Дмитрий Брекоткин рассказал о подробностях съёмки с телеведущей Эвелиной Бледанс.

© кадр из фильма

Как рассказал «КП-Екатеринбург» Дмитрий Брекоткин, Эвелина Бледанс играет маму главного героя и вступает в жесткую борьбу с героиней Брекоткина. «Появляется еще одна альфа-самка, подключается тяжелая артиллерия, а значит, противостояние выходит на следующий уровень», — пояснил актёр.



Съёмки проходят в Екатеринбурге. На Свердловской киностудии построили для этого декорации квартир и лестничной площадки. В сериале о семье супругов играют Роман Постовалов и Ксения Корнева, Дмитрий Брекоткин играет тёщу, а Сергей Ершов – тестя.

ИА «Уральский меридиан» сообщало, что первый сезон вышел на экраны в ноябре. Мы также писали, как у Сергея Ершова украли сценарий сериала «Мама будет против».