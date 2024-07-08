Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет почтили память Джона Ландау

6 июля стало известно о смерти кинодеятеля Джона Ландау, одного из самых успешных голливудских продюсеров. Мужчина больше всего известен по своей работе с Джеймсом Кэмероном, вместе с которым он выпустил культовые ленты «Титаник», «Аватар» и «Аватар: Путь воды».

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Спустя сутки на уход продюсера из жизни отреагировал Леонардо Ди Каприо, который знаком с Ландау почти 30 лет. Он почтил память своего коллеги в отдельном обращении.

Джон был невероятно доброй, мудрой и чуткой душой, которая оказывала исключительно положительное влияние на кого-либо или что-либо, к чему приближалась. Его наследие и лидерство будут жить вечно. Мои соболезнования всей его семье. Покойся с миром, нам тебя будет очень не хватать.



Свои соболезнования также высказала и Кейт Уинслет, сыгравшая главную роль в «Титанике».