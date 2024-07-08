Виктория Толстоганова получила приз за лучшую женскую роль

Приз за лучшую женскую роль на XXX юбилейном международном кинофестивале "Литература и кино" получила актриса Виктория Толстоганова, сыгравшая в драме "Вера" - новой экранизации повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось". Церемония закрытия прошла в Гатчине 7 июля. Сама актриса на кинофестиваль приехать не смогла, награду за нее получила режиссер фильма Ира Волкова:

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"Я хочу сказать спасибо за то, что вы высоко оценили работу Вики. Был действительно очень тяжелый долгий выбор на эту роль. Поверьте, я пересмотрела огромное количество актрис, и все они были прекрасны. Но Вика - это самое точное попадание именно в эту роль. Я благодарна ей за то, что мы прекрасно работали, с первого раза поняв, что мы хотим получить в результате".



Ира Волкова также заверила, что передаст диплом фестиваля актрисе лично:

"Поверьте, Виктория будет очень рада".



Как уже писала "РГ", главной героиней в новой интерпретации повести стала мама Ромки - Вера (Виктория Толстоганова). Сценарий написала известная сценаристка и драматург Ярослава Пулинович. Оригинальную музыку для картины создал легендарный композитор Алексей Рыбников.

Влюбленных подростков Ромку и Юльку сыграли молодые актеры Тимофей Тимков и Полина Меркурьева. В роли Людмилы, мамы Юльки, Ольга Сутулова ("Бендер: Начало", "Последний министр", "Содержанки"). Мужа Веры Костю играет Алексей Розин ("Мастер и Маргарита", "Триггер", "Почка"). Бабушку Ромки сыграла актриса Ольга Лапшина ("Человек из Подольска", "Сансара", "Душегубы"), а маму Алены Старцевой - Наталья Бочкарева ("Бендер: Начало", "Счастливы вместе").

Фильм снят при поддержке министерства культуры РФ, производством занимался Продюсерский центр Киностудии им. М.Горького.

Зрители фестиваля "Литература и кино" смогли увидеть фильм одними из первых в стране. Прокат запланирован на сентябрь 2024 года.

Справка "РГ"

XXX юбилейный международный кинофестиваль "Литература и кино" проходил 3-7 июля в Гатчине. В программу смотра традиционно входят фильмы, в основу которых легли произведения классической и современной российской и зарубежной литературы, а также рассказывающие о жизни и творчестве поэтов и писателей. Гран-при "Гранатовый браслет" в этом году достался картине режиссера Бориса Хлебникова "Снегирь", приз за лучший полнометражный фильм - "Путешествие Льюиса Кэрролла сквозь зеркало, и что он нашел там" Татьяны Соболевой.

Кадры из фильма "Вера" предоставлено Киностудией им. М. Горького