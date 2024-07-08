Садальский рассказал, нужно ли переснимать советские фильмы

Не нужно переснимать советские фильмы, потому что глупо возвращаться к сюжетам того времени, заявил в беседе с НСН актер Станислав Садальский. По его словам, сейчас в России есть много талантливых молодых писателей.

Это глупость, потому что у нас столько талантливых людей, зачем жевать те же сопли? Уже и без этого телеканалы, включая ТНТ и Первый канал, снимают ремейки «Иронии судьбы», «Золушки» и так далее, — поделился актер.



Садальский отметил, что раньше кино снимали, чтобы заработать деньги, а сейчас — чтобы их украсть. Кроме того, результат стал не так важен. Теперь все решают чиновники, а не талант, заключил артист.

Ранее Садальский заявил, что генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и руководителю дирекции музыкального и развлекательного вещания телеканала Юрию Аксюте следует брать с организаторов Евровидения пример, как проводить яркие шоу. Актер отметил, что посмотрел полуфинал международного песенного конкурса и остался под большим впечатлением.

До этого актер рассказал, как на съемках фильма «Небеса обетованные» актриса Нина Русланова выбросила Лию Ахеджакову в окно. По словам артиста, принимавшего участие в создании картины, инцидент произошел из-за громкого голоса Руслановой, который раздражал Ахеджакову.