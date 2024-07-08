Кологривый сыграет в новой приключенческой комедии «Сокровища гномов»

Российский актер Никита Кологривый получил главную роль в новой приключенческой комедии «Сокровища гномов». Об этом в понедельник, 8 июля, сообщили в пресс-службе компании «Наше кино».

Режиссером картины выступил Александр Бабаев. Кологривый сыграет в картине предводителя гномов. Сюжет фильма рассказывает о бизнесмене-неудачнике по имени Рома, который решает прибегнуть к мошенничеству с завещанием пенсионера, чтобы погасить долги. Помимо дома и участка, он наследует четырех гномов с удивительными способностями находить клады, однако их силу можно использовать лишь для благородных целей. Главный герой фильма отправляется на поиски сокровища, которого хватило бы на всю жизнь, сообщает РБК.

20 марта актера задержали правоохранители. Новосибирский суд арестовал Кологривого на семь суток. Позднее в Сети появились кадры с моментом, когда актер нарушил общественный порядок в новосибирском заведении и укусил за ногу официантку.

Актер рассказал, что в кино он снимается не ради искусства, а ради денег. С этими целями он приехал из Новосибирска в Москву. Кологривый не сомневается в том, что на каждом кастинге и на пробах он проявляет себя лучше большинства других претендентов.