Алексей Чадов рассказал, как целовался с Жанной Фриске в «Дозорах»

Певица и актриса Жанна Фриске могла отметить 50-летие 8 июля 2024 года. В этот же день исполняется 20 лет фильму «Ночной дозор», где Жанна сыграла роль ведьмы Алиса, ставшей ее кинодебютом. В честь этих двух юбилеев партнер Фриске в картине Алексей Чадов рассказал gazetametro.ru о совместной работе.

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– До съёмок мы не были знакомы. Кто я, кто Жанна Фриске?! – признался актер. – Жанна была звезда поп-эстрады, желанная женщина абсолютно всеми мужчинами нашей страны, уверен, и не только нашей. Она точно была в пятёрке самых красивых женщин России. И когда мне сказали, что я буду сниматься с Фриске, я заволновался. Я был ещё совсем молоденький, мне было 24 или даже 23 года. А здесь нужно было играть любовь, отношения не просто с суперзвездой, но и с настолько красивой женщиной. Я достаточно сильно переживал, признаюсь честно. Но встретились на площадке, и сразу стало понятно, что наша такая необычная пара очень даже легко может сложиться. Жанна была замечательный, лёгкий, доброжелательный, душевный человечек. Без всякого снобизма, без звёздного налёта и мишуры.



По мнению Алексея, хотя Фриске не имела актерского опыта, выбор ее на роль был идеальным:

– Перед утверждением героини на эту роль, я думаю, ни режиссёр Тимур Бекмамбетов, ни продюсер Константин Эрнст долго не сомневались. Жанна очень подошла для этой роли ведьмочки, но с влюблённым сердцем. Человек из шоу-бизнеса, популярная певица очень органично вписалась в актёрский ансамбль. Она попала в своего персонажа.



«ИнтерМедиа» напоминает, что любовная линия между ведьмой Алисой и юным вампиром Костей, которого сыграл Чадов, развивалась в сиквеле «Дневной дозор». Алексей признался, что играть эти сцены было несложно, так как он был очарован Жанной.

- С ней не оказалось сложных сцен, всё было легко, по-свойски, как-то по-дружески, классно, – говорит актер. – Волнение, которое я испытывал, было скорее моей возрастной реакцией на само очарование Жанны. В остальном же всё было очень комфортно. Целовались мы, по крайней мере могу говорить за себя, с большим удовольствием! Моя искренняя влюблённость в Жанну помогала в эти моменты.



После фильма Алексей и Жанна стали хорошими друзьями и продолжали постоянно общаться вплоть до её страшной болезни. После обнаружения опухоли головного мозга певица лечилась два года. Её не стало 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.