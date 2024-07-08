Молчание об СВО, развод, скандал из-за фильма: где сейчас Виктор Хориняк

34-летний актер Виктор Хориняк прославился благодаря сериалу «Кухня» и трилогии «Последний богатырь», однако не бросает театр. Где сейчас артист, что известно о его творческих планах и личной жизни?

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Где сейчас Виктор Хориняк

Фильмография артиста насчитывает около 50 работ. В 2024 году состоялась премьера фильма "Непослушники". В центре сюжета история Димы (герой Хориняка), который из Димонстра превратился в успешного менеджера по продажам в автосалоне. По сюжету он попытается наладить отношения с сыном, который не называет его папой, а обращается к нему только по имени.

Сейчас на этапе производства находятся ленты «Прикосновение», «Последний богатырь. Наследие», «Ждун в кино», «Детокс», «Все нормально», в которых сыграл Хориняк. В некоторых из них он исполнил главную роль.

Несмотря на востребованность в киноиндустрии, Хориняк не оставляет игру в театре. Актер задействован в постановках «Макбет», «Подушка», «Сережа», «Мастер и Маргарита», «Конек-Горбунок», «Пролетный гусь», «Друг мой» и других спектаклях, которые идут в МХТ им. Чехова.

«Разница между кино и театром — существенная. В кино всегда все можно остановить в любой момент и переснять дубль, у меня есть несколько попыток это сделать для окончательного варианта. Спектакль в театре — это длинная дистанция, где ничего не могу остановить. Это как река, которая несется, а я по этой реке лечу на своем маленьком каноэ и должен справляться с этим течением. В кино я могу сказать: „Стоп“, и эта река останавливается и идет в другое русло», — рассуждал Хориняк в одном из интервью.



Актер сторонится политических тем. Он ни разу не озвучивал свою точку зрения на проведение российской спецоперации. Издание WomanHit называло Хориняка патриотом, когда он рассказывал о своем участии в соревнованиях ради повышения чести кадетского корпуса, в котором учился.

Как сложилась личная жизнь Виктора Хориняка

Хориняк был женат на детском психологе Ольге. В 2013 году у них родился сын Иван.

«Моя супруга — это одновременно и лучший друг по жизни, и моя поддержка. Я это очень ценю», — делился Хориняк.



В 2017 супруги расстались. Артист, как и его жена, на вопросы о причинах развода не отвечал.

Сейчас подробности своей личной жизни Хориняк не раскрывает. По информации СМИ, у него есть возлюбленная.

Что за скандалы были с Хориняком

В декабре 2023 года появилась информация о том, что Хориняка оштрафовали на 100 тысяч рублей по иску от производителя фильма «Любви не бывает». Сообщалось, что артист получил аванс за съемки в картине, но в последний момент отказался, чем причинил убытки.

«Виктора Хориняка попытались оштрафовать в суде на пять миллионов за поздний отказ сниматься в новой комедии. Но пока получилось взыскать только 100 тысяч», — писал Telegram-канал Baza.



Съемки мелодрамы должны были начаться 6 августа. Согласно условиям договора, Хориняк должен был предупредить заранее о невозможности участия в проекте, но сделал это перед первым съемочным днем.

По этой причине съемки картины отложены для поиска нового актера. Инвесторы, вложившие деньги в проект, посчитали, что потенциальная прибыль окажется меньше, чем если бы в ленте снимался Хориняк. После этого производитель фильма подал иск к артисту и потребовал чуть больше пяти миллионов рублей в качестве неустойки.

В середине декабря Арбитражный суд Москвы вынес решение, согласно которому Хориняк должен будет выплатить неустойку в размере 100 тысяч рублей, расходы по оплате юридических услуг (30 тысяч рублей), а также госпошлину (48 тысяч рублей).

Кинокомпания осталась недовольна таким решением и попыталась опротестовать его, но апелляция была отклонена судом.