Кинокритик оценил актерские способности вернувшейся в кино Ивлеевой

После скандала вокруг «голой» вечеринки в конце декабря 2023 года блогерша Настя Ивлеева вернулась в кинематограф. Она объявила, что вновь работает над сериалом, в котором исполнила одну из главных ролей, но дату премьеры пока не озвучила. Это уже не первый актерский опыт телеведущей, однако кинокритик Александр Голубчиков в беседе с порталом «Страсти» усомнился, что проект будет востребован.

© Passion.ru

За свою недолгую карьеру в кино Ивлеева успела сыграть как комедийных, так и драматических героинь. Но, как подчеркнул кинокритик, все ее роли пока были однотипные. На экране Настя изображала практически саму себя, поэтому тяжело говорить о ее способностях.

«К большому сожалению, говорить об актерских способностях Насти Ивлеевой очень сложно, потому что сейчас «лежит на полке» и ждет своего выхода фильм «Мальвина», где она сыграла одну из главных ролей. По большому счету, мы более нигде не могли в полной мере оценить ее. Был комедийный приключенческий фильм, где она играла саму себя, а также сериал «Монастырь». Но судя по тому, что с Ивлеевой берутся работать разные режиссеры, они видят в ней потенциал и способность делать то, что требуется для ее персонажа», - поделился Голубчиков.



Александр отметил, что режиссеры часто дают блогерам играть героев, похожих на них самих. Он считает, что пока Настю зовут именно на те роли, для которых ей не нужно проходить определенную подготовку.

«Актеры, которые играют в кино, проходят актерскую школу, имеют определенный диапазон, и с ним работают режиссеры. У блогеров этот диапазон заключается в очень узкой нише - они играют условно самих себя. Если актерская задача, поставленная перед Ивлеевой, заключается в том, чтобы играть себя, то, наверное, для режиссеров это именно то, что нужно. Именно поэтому они к ней обращаются и предлагают ей роли. Это не только связано с ее какой-то медийной активностью. Все зависит от того, что именно от нее требуется в качестве актрисы. Чаще всего режиссеры, понимая, что перед ними человек, не обладающий знаниями системы Станиславского, не дают ему сыграть больше, чем он способен», - заявил кинокритик.



Что касается нового проекта Ивлеевой, то Александр Голубчиков сомневается в его успехе. Он предположил, что из-за скандала вокруг блогерши могут возникнуть сложности.

«Как у всех участников «голой» вечеринки, могут возникнуть сложности, несмотря на то, что Настя сейчас возвращается к роли над сериалом. Насколько этот сериал будет востребован, как долго еще будет эхо этой «голой» вечеринки доноситься до ее участников - тут очень сложно сказать. Кажется, триггерит многих до сих пор», - поделился мнением кинокритик.



Ранее Настя Ивлеева заявила, что бизнесмен Павел Дуров следит за ней в социальной сети.