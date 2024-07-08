Как живет актриса Ольга Волкова

85-летняя народная артистка России Ольга Волкова продолжает играть в кино и не забрасывает театр. Как сейчас живет знаменитость, что она говорила об Украине и спецоперации?

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Что Волкова говорила об Украине, РФ и СВО

В 2018 году Волкову внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Это произошло после того, как она побывала с гастрольным спектаклем в Крыму. Артистка была расстроена этой новостью. Она выразила сожаление, что не сможет больше поехать на Украину и увидеться с друзьями и близкими людьми.

«Меня и так на Украину не пускают, потому что три года назад я была со спектаклем в Крыму. Я была утверждена на главную роль, меня не пустили на съемки. К большому сожалению, уже не знаю, когда туда попаду. Там много друзей, любимых, но увидеть их не получается. Из-за всего этого пострадало очень много людей», — сказала Волкова в одном из интервью.



В июле 2021 года артистка критиковала русский народ. По ее словам, он «дико ленивый и равнодушный».

«Много чего меня не устраивает, но народ такой. Что сделать! Дико ленивый, равнодушный, моя хата с краю — никого не знаю. <...> Есть масса претензий к талантливому народу, который позволяет жить так, как он живет», — говорила артистка в интервью KP.RU.



В день начала спецоперации Волкова опубликовала обращение к коллегам, осудив их за нежелание работать на фоне объявления СВО. Она подчеркнула, что задача артистов — поднимать настроение и помогать людям в трудное время.

«Хочу обратиться к актерам. <...> На мое поколение выпало очень много горя — был расстрелян прадед, по доносу был посажен отец, много-много кошмаров, но в семье была традиция — поднимать настроение и дома, и друзьям. Мы как актеры, что мы можем изменить в этой ситуации? Ничего. Мы должны, как психиатры, как врачи, помогать людям поднять настроение, чтобы выдержать в это ужасное трудное время», — сказала актриса.



Где сейчас Ольга Волкова

Хотя за плечами Ольги Волковой более 230 ролей, она продолжает играть в кино. В 2024 году вышло продолжение сериала «Папины дочки». Также на этапе производства находится лента «Кто вызвал аниматора?» с участием Волковой.

Кроме того, артистка играет в театре. Она принимает участие в постановках «Ученая семейка и 3D-принтер», «Семейный ужин в половине второго», «Слухи», «За двумя зайцами», «Бабий бунт в нашем колхозе», «Ханума» и других.

В интервью 78.ru Волкова рассказывала, что хотела бы преподавать актерское мастерство. Актриса рассказала, что имеет такой опыт, а с некоторыми учениками занималась бесплатно.

«Если бы у меня была возможность иметь большую квартиру для своей школы, бухгалтера, счета, ИП и так далее. При сегодняшней технике я бы смогла, показала бы, как надо. Историю штампов, театральных штампов, это очень познавательно. На своих бы примерах рассказывала и показывала, как могла бы сыграть по-другому. На себе показывать ошибки лучше, чем заставлять их играть странные этюды», — говорила артистка.



В 2021 году Волкова сетовала по поводу размера пенсии. Она была возмущена тем, что прибавку получили только народные артисты, живущие в Москве.

«Я 65 лет в театре. Каждый год отчисляю в Пенсионный фонд. Где эти деньги? Собянин прибавил народным артистам, но только в Москве. У меня получается 50 тысяч рублей. Это очень много [по сравнению со средним размером пенсии по стране]. Тридцать плюс двадцать. Жить можно? Не очень. Квартплата, лекарства и еще помогаю, кому могу помочь», — рассказывала Волкова.



Как сложилась личная жизнь Ольги Волковой

Волкова восемь лет назад похоронила мужа, главного художника Большого театра кукол в Санкт-Петербурге Владимира Ховралева. С тех пор знаменитость живет одна.

Артистка дважды была официально замужем. От первого супруга Леонида Волкова она родила дочь Екатерину, а будучи в отношениях с Николаем Волковым — сына Ивана. В союзе с Ховралевым общих детей не появилось.

Артистка признавалась, что, если бы жизнь сложилась иначе, она могла бы стать матерью четверых детей. При этом Волкова подчеркивала, что сцену она не смогла бы бросить ни при каких обстоятельствах.

У Волковой двое детей, шестеро внуков и двое правнуков. Свою большую семью актриса называет «волчьей стаей».