Орнелла Мути. Российский дух итальянской звезды

Орнелла Мути (Ornella Muti) — самая известная и популярная итальянка в России. Она любит пельмени, изучает русский язык, сотрудничает с российскими режиссерами и шоуменами. Еще ее связывают с нашей страной ювелирный бизнес, квартира в Москве и огромная любовь российских зрителей.

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Звезда родилась

9 марта 1955 года в роддоме в Риме родилась девочка Франческа Романа Ривелли. Ее отец-неаполитанец работал журналистом, а мать, чьи родители перебрались в Италию из Эстонии, — скульптором. Франческа стала второй дочерью в семье.

Интеллигентная римская семья жила небогато, а после трагической гибели отца и вовсе едва сводила концы с концами. В детстве сестры брались за любую подработку, однако позднее старшая, Клаудиа, довольно быстро сделала карьеру модели. Следуя ее примеру, Франческа устроилась натурщицей в художественное училище. Для этого ей пришлось скрыть, что она была несовершеннолетней. Но довольно быстро она поняла, что за похожую, но незаконную работу – откровенные съемки для мужских журналов – ей платят гораздо больше. Зарабатывать таким образом, конечно, неправильно и неэтично, но она все равно считала, что это лучше воровства.

Сомнительная слава довольно быстро докатилась до школы, где училась Франческа. Это вызвало всеобщее осуждение. Был скандал, и девушку не исключили только потому, что директор вошел в бедственное положение семьи.

В кино? В кино!

В кино Франческа тоже пришла еще в детстве, вслед за сестрой, и в первый свой визит на площадку не собиралась даже участвовать в кастинге. Однако неожиданно для себя вместо Клаудии получила роль в драме Дамиано Дамиани "Самая красивая жена". Девушке было 14 лет. Именно Дамиани придумал ей псевдоним Орнелла Мути, под которым ее сегодня знает весь мир. В обычной жизни и общении с друзьями и близкими она до сих пор не всегда отзывается на выдуманное имя и предпочитает то, что ей дали при рождении.

Дебютный фильм стал ее первым шагом на пути к славе, но к славе сомнительной. Ей начали предлагать роли легкомысленных девушек в картинах со специфическим уклоном, таких как "Предбрачный опыт" (1972), "Паоло горячий" (1973) и "Все сыновья святейшей мамочки" (1974). Орнелла соглашалась даже на малобюджетные проекты и брала столько ролей, сколько могла. Они помогли ей закрепиться в киноиндустрии, хотя и создали определенный образ.

Прорыв

Орнелла Мути — актриса разных жанров. Не только красота девушки, но и ее драматический талант становится заметным в фильме Марио Моничелли "Народный роман" 1974 года, где она играет вместе с Микеле Плачидо. Здесь будущую звезду заметил режиссер Марко Феррери и пригласил сняться в своем новом проекте "Последняя женщина".

Орнелле пришлось много вытерпеть на этих съемках. Режиссер не скупился на ругань и придирки, не обращал внимания на слезы и усталость артистки и добивался результата любой ценой. Но несмотря на то, что она тогда едва не получила нервный срыв, Мути признает, что мир узнал о ней благодаря Феррери.

Фильм вышел на экраны в Италии и принес восхищенные отзывы критиков. Ее начали ставить в один ряд с великими актрисами Италии Софи Лорен и Джиной Лоллобриджидой. Артистку заметили голливудские режиссеры, и в следующие несколько лет она получала главные роли и непрерывно снималась. Ее экранными партнерами становились самые известные актеры тех лет: Ален Делон, Тимоти Далтон, Жерар Депардье и Адриано Челентано, а фото украшали обложки всех журналов.

В 1979-м Орнелла Мути снимается у советского режиссера Григория Чухрая в фильме "Жизнь прекрасна". Темпераментная итальянская актриса мгновенно влюбляет в себя советскую публику. В том же 1980-м выходит фильм "Укрощение строптивого", который приносит ей всемирную славу и известность.

Как выяснилось позже, страсть Орнеллы Мути и Адриано Челентано на съемках "Укрощения строптивого" оказалась не только экранной.

Первый брак

Личная жизнь Орнеллы Мути была насыщенной и иногда драматичной. В 1975 году, когда ей было 20, она вышла замуж за своего первого мужа Алессио Орано. Они познакомились еще на съемках первого фильма девушки, когда ей было 15, но тогда о романтических отношениях не могло быть и речь.

Этот брак стал благородным жестом со стороны Алессио. Незадолго до этого актриса влюбилась в человека, чье имя так и осталось тайной, и забеременела от него. Однако тот не пожелал связывать себя, и Орано, став мужем актрисы, признал ребенка своим.

Супруги развелись после съемок "Укрощения строптивого". Подавая на развод с Орано, Орнелла Мути надеялась на тот же шаг со стороны Челентано, однако артист остался верен браку с Клаудией Мори. И мало того, что не развелся с ней, так еще и публично извинился перед супругой за измену, обнародовав роман на стороне. Артистка тяжело переживала кризис в личной жизни. Масла в огонь подлило то, что Орано при разводе тоже признался, что дочь Найке, родившаяся в 1974 году, — не его ребенок.

Второй брак

Второй муж Орнеллы Мути — продюсер Фредерико Фачинетти. Они прожили вместе восемь лет. В этом браке у них родилось двое детей: дочь Каролина (1984) и сын Андреа (1987).

Поначалу у супругов все складывалось идеально: Фачинетти казался заботливым мужем и хорошим отцом. Но однажды всплыла история его похождений, приправленная его откровениями об актрисе, ее холодности и скуке, которую он испытывает рядом с ней. В первый раз Орнелла Мути поверила, что слухи не больше, чем случайность. Но когда все повторилось, игнорировать тайную жизнь супруга с изменами и карточными долгами актриса не смогла.

Однако развестись оказалось не так просто: Фачиннети согласился расстаться только взамен на выплату ею всех его долгов.

Но сколько бы она ни выплатила, это не помогло: вскоре после развода он оказался в тюрьме за финансовые махинации.

За это время ее старшая дочь Найке стала матерью, и с легкой руки журналистов актриса получила новый титул: Орнелла Мути — самая красивая бабушка Италии.

Любовь и новые отношения

Брак с Фачинетти оказался не последним в биографии артистки. Но в дальнейшем Орнелла не строила отношений ни с актерами, ни с людьми искусства, предпочитая в личной жизни мужчин совсем других профессий.

В 1998 году актриса познакомилась с пластическим хирургом Стефано Пикколо, который был моложе ее на 13 лет. Их отношения длились 10 лет. Пикколо оказался патологическим ревнивцем, и ей все труднее было справляться со сценами и скандалами, которые он устраивал. Он ревновал возлюбленную даже к детям, отношения с которыми актриса ставила в жизни на первое место. В 2008-м они расстались.

Третий муж Мути — предприниматель Фабрис Керерве — тоже моложе на 11 лет, однако эти отношения крепче прошлых. Новый этап в жизни у Орнеллы начался не только в связи с новым романом: актриса открыла ювелирный бизнес.

Красота и жизненная философия

Сейчас Орнелле Мути — 69, но выглядит она значительно моложе своих лет. Она тщательно следит за собой, не курит, не пьет алкоголь и придерживается вегетарианской диеты. Артистка уверена, что для сохранения молодости важно находиться в гармонии с собой и своей профессией. Она занимается спортом, спит не менее девяти часов в сутки и делает гимнастику по специально разработанной для нее программе. Все это приносит плоды: на фото с дочерями Орнелла Мути выглядит как их сестра.

По ее словам, шарм — это вопрос удачи, но в той или иной степени он есть у каждой женщины. Актриса считает, что внутренняя жизнь человека дает свет, который и является настоящей красотой. Она нашла этот свет через буддизм и уверена, что каждая женщина по-своему привлекательна, что отражают и ее фотографии.

Любовь к России

Мути полагает, что итальянцы и россияне похожи, и даже говорит, что считает себя больше русской, чем итальянкой. Актриса сейчас часто бывает в России. На Всемирном фестивале молодежи в Сириусе в марте 2024 года она заявила, что планирует написать свою биографию, которая начинается с России и Италии. В последнее время звезда принимала участие и в российских телевизионных шоу. У актрисы есть недвижимость в Москве, и она хочет получить российское гражданство.

За свою любовь к России Орнелле Мути однажды пришлось поплатиться: ее приговорили к заключению и штрафу за мошенничество. Дело в том, что она отказалась от выступления в театре, предоставив поддельную справку о болезни. А на следующий день актриса появилась на благотворительном вечере в Петербурге.

Чтобы избежать тюремного заключения, ей пришлось выплатить театру €30 тыс. Она говорит, что решилась на авантюру только потому, что мероприятие в России было для нее очень важно.

Зрелые годы и новые проекты

В 1990-х и 2000-х годах артистка продолжала активно сниматься. Среди заметных ролей этого периода — фильмы "Оскар" (1991) и "Однажды преступив закон" (1992), многосерийный фильм "Граф Монте-Кристо" (1998), комедия "Светские львы" (2000) и историческая драма "Расследование" (2006).

Биография Орнеллы Мути сейчас включает в себя работу более чем в 100 фильмах. Среди последних — роль в мелодраме Вуди Аллена "Римские приключения" (2012). В 2018-м вышло сразу три фильма, в которых она снялась: комедия "Любить вино", драмы "Волшебные ночи" и "Пшеничное море".

Орнелла Мути возраст не скрывает. Но сейчас предпочитает не столько кино, сколько театральные подмостки, ведет ювелирный бизнес — у нее есть бутики в Риме, Милане, Париже, Риге, Алма-Ате и Москве. Актриса активно занимается благотворительностью. Она оказывает поддержку тем, кто нуждается в помощи. Ее деятельность охватывает различные сферы — от помощи детям до защиты животных и экологии.

Не все дети Орнеллы Мути пошли по стопам матери. Ее сын Андреа тоже с детства строит актерскую карьеру, старшая дочь Найке стала певицей, а младшая предпочитает оставаться в тени. Обе дочери внешне очень похожи на актрису.

Фото Орнеллы Мути до сих пор украшают страницы газет и журналов, она остается иконой итальянского кино, ее жизнь и карьера наполнены яркими событиями, драмами и триумфами. Она не только добилась успеха на экране, но и сумела сохранить свою индивидуальность и привлекательность на протяжении многих лет. Ее пример вдохновляет многих, а ее вклад в искусство и общественную жизнь заслуживает глубокого уважения и признания.