Банкрот, мошенник, предводитель гномов: кого в новом кино играет Кологривый

Никита Кологривый получил роль предводителя гномов в новой приключенческой комедии. Что за новый фильм, кто режиссер, за что ему дали «Оскар» и какую новую возлюбленную нашли у актера?

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Что за новый фильм с Никитой Кологривым

Съемки фильма «Сокровища гномов» стартовали в Москве в начале июля 2024 года. Как сообщает «ИнтерМедиа», режиссером стал Александр Бабаев («Тайный Санта»), в ролях: Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Владимир Сычев, Алиса Руденко, Михаил Орлов, Андрей Свиридов и др. Главный герой — предприниматель-банкрот, который нечестным путем пытается поправить свое положение.

«В центре сюжета амбициозный бизнесмен-неудачник Рома (Никита Кологривый). Его бизнес прогорел, и, чтобы погасить долги, он решается на первое в жизни мошенничество — подделывает завещание одинокого старика, соседа по даче, на свое имя. Однако новоявленный наследник не догадывается, что в качестве бонуса к дому и участку он получает в собственность четырех настоящих гномов, которых успешно скрывал его пожилой сосед. Выясняется, что гномы способны находить клады, но тратить их можно исключительно на добрые дела, чем они и занимались со своим прежним хозяином. В случае корыстного использования сокровищ гномы лишаются волшебных сил. Рома, грезивший о богатстве, обманом уговаривает сказочных существ пуститься в путешествие за легендарным сокровищем, чтобы безбедно провести остаток жизни», — рассказывает издание сюжет фильма.



В российский прокат «Сокровища гномов» выйдут 29 мая 2025 года.

За что Кологривому дали «Оскар»

Актер в соцсетях поблагодарил фанатов за «Оскар». Как отмечает «Вечерний Петербург», ему преподнесли фигурку в виде знаменитой статуэтки.

«Спасибо, ребята! Ваши подарки очень вдохновляют и поднимают настроение. Желаю вам ответно всех благ и добра! Пусть и у вас будет все хорошо! Каждое письмо мною прочитано! И стихи, и картины, и портреты. Все замечено!» — написал актер в соцсетях.



Кого считают новой возлюбленной Никиты Кологривого

В Сети появилось видео с предполагаемой возлюбленной Никиты Кологривого. Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что видео было снято за кулисами спектакля «Маяковский. Я сам». Девушка актера, блондинка, появляется на первых и последних кадрах.

«Отношениям больше года. Админ проверил: Кологривый с блондинкой подписаны друг на друга, ставят сердечки и вот это вот все. Сама девушка, судя по страничке, плотно на филлерах и фитнесе. Скрытная — ни тебе имени, ни фамилии. В постах про любимого МЧ налет таинственности», — пишет «Светский хроник», отмечая, что звезде «Слова пацана» приписывается множество романов, хотя он еще не разведен официально.



Кологривый был женат на актрисе Александрине Питиримовой, в мае 2021 года у них родилась дочь Есения. В 2023 году они разошлись, однако на апрель 2024 года официально не оформили развод. Об этом актер рассказал в первом интервью после СИЗО.