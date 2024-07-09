Алексей Чадов высказался о режиссерах, с которыми работал

Популярный российский актер Алексей Чадов на премьере фильма режиссера Владимира Котта «Культурная комедия» заявил корреспонденту NEWS.ru, что с большим трепетом и интересом относится ко всем большим режиссерам, у которых пришлось сниматься. Он признался, что вспоминает совместную работу и вновь у них учится, перенимает опыт.

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Комедии являются легким жанром, поэтому они так часто номинируются на «Оскар» заявил ранее известный российский актер Алексей Чадов. Но он бы пожелал отечественному кинематографу больше мюзиклов. Актер признался, что хотел бы увидеть ремейк своего любимого фильма «Человек-амфибия». Он добавил, что сейчас ведутся съемки фильма «Горе от ума» и скоро на экраны выйдет детская сказка «Буратино». По мнению Алексея Чадова, с экранизациями в России все в порядке.

До этого Чадов на премьере фильма рассказал, что устроит свадьбу, при этом он не раскрыл подробности торжества. По его словам, на мероприятие будут приглашены самые близкие. Также актер добавил, что прошла уже половина лета и в это время он привык много работать.