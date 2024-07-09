Куда пропал участник «Квартета И» Леонид Барац

Участник «Квартета И» Леонид Барац в последние годы почти пропал с телеэкранов. Что говорил Барац об СВО, как его победил Владимир Зеленский и за что его осуждают на Украине?

Почему новая комедия «Квартета И» не вышла в 2024 году

В январе 2024 года появился трейлер комедии «Один день в Стамбуле», нового фильма «Квартета И». Обещали, что картина не станет продолжением франшизы «О чем говорят мужчины». Леонид Барац сыграл роль писателя, Александр Демидов — врача, Камиль Ларин — чиновника, а Ростислав Хаит — продюсера.

В его основу лег спектакль «Один день из смерти Вадика Беляева»: четверо друзей прилетают в Стамбул, чтобы провести выходные на яхте их приятеля бизнесмена Вадима. Однако тот умер. И тогда друзья решают помянуть его на уже забронированной яхте во время прогулки по Босфору, вспоминая друга.

Фильм должен был выйти в прокат 22 февраля, однако этого не случилось. В соцсетях «Квартет И» сообщил только, что «релиз перенесен, новая дата пока не выбрана». Никаких дополнительных объяснений не последовало.

«Киноафиша» отмечает, что поклонники вряд ли сильно ждали фильма: картина «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», вышедшая в начале 2023 года, оказалась разочарованием.

«В восторге оказались лишь те, кто рефлексирует по безвозвратно утерянной молодости, как и герои самого „Квартета И“. Шутки об изменах в их сериале сменились на обсуждения прожитых лет, а сами герои стали напоминать ворчливых дедов. Как отмечают поклонники, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов и Леонид Барац стали вторичны и сами устали от однотипного сюжета», — пишет издание.



Что говорил Леонид Барац об СВО

После выхода фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» о «Квартете И» ненадолго вспомнили. Писатель и политик Захар Прилепин раскритиковал их за отношение к СВО.

«На экраны воюющей страны выходит „О чем говорят мужчины. Простые удовольствия“. Звездный состав: Леонид Барац, которому „стыдно и страшно“ [за СВО], Максим Виторган, у которого „позор“. Но это еще хоть честные в своей позиции артисты. А участвует, собственно, весь „Квартет И“, в свое время демонстративно и с гордостью отказавшийся от поездок в Крым и Донбасс, а сейчас стыдливо хранящий молчание, видно, не желая тревожить чувства укронацистов и ожидая, чья возьмет», — отметил Прилепин.



Прилепин дал ссылку на Telegram-канал «Кино Спецоперация», который приводит точные слова Леонида Бараца.

«Коренной одессит. Заслуженный артист Российской Федерации. Счастливый обладатель грин-карты. Актер, сценарист, продюсер. Так о чем же говорит мужчина? Призвать остановиться бессмысленно: это началось. Определять, что происходит, называть это тоже уже не хочется, и нет уже ни сил, ни желания. Есть одно желание: попросить русских, российских солдат не стрелять в гражданское население. Стыдно и страшно», — писал канал со ссылкой на актера.



Почему «Квартет И» раскритиковали на Украине

На Украине, однако, актеров из «Квартета И» также критикуют. Украинские СМИ обвиняют уроженцев Одессы Леонида Бараца и Ростислава Хаита в том, что они не только не выступили с решительной критикой СВО, но еще и зарабатывают деньги в России.

Украинское издание 368.media вспомнило, что Барац в 2018 году в интервью телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов и нежелательных организаций в России) заявил, что не может говорить об Украине, потому что и дальше хочет ездить к родным в Одессу.

Актер рассказывал, что поддерживал события Евромайдана, однако позднее все развернулось не так, как он ожидал, и теперь ему проще высказываться о России, нежели об Украине.

Как Леонид Барац оказался побежден Зеленским

В 2019 году, когда Владимир Зеленский только стал президентом Украины, Барац рассказал о кратком знакомстве с ним. Это произошло, когда фильмы «Квартета И» и «Квартала 95» выходили в прокат практически одновременно.

«И Зеленский позвонил Славе [Хаиту] и сказал: „Ребята, давайте как-то разойдемся по датам. Уйдите с нашей даты“. На что ему Слава ответил: „Знаете, что? Уйдите сами с нашей даты“. И как же мы проиграли им!» — приводит его слова «Украина.ру».



По словам актера, «Квартет И» был уверен, что успех нового фильма «Быстрее, чем кролики» предопределен — однако фильм «Квартала 95» оказался гораздо успешнее.