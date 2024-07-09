Как живет режиссер Павел Лунгин

Российское кино, оказавшись в отрыве от Запада, столкнулось с новым кризисом, считает режиссер Павел Лунгин. Какая новая картина Лунгина выйдет в 2024 году, почему в России не хотят снимать «тяжелое» кино, почему режиссер не хочет снимать фильмы про СВО?

Какой новый фильм выпускает Павел Лунгин

В интервью ТАСС Лунгин рассказал, что в 2024 года должен выйти фильм «Василиса и хранители времени». По словам режиссера, несмотря на то, что одним из героев фильма является Дед Мороз, фильм не получится выпустить в новогодние праздники. Фильм-сказку компания «Наше кино» покажет 3 октября.

«Выяснилось, что русский народ очень любит Новый год и очень любит ходить в это время в кино. И в прокате такие плотные декабрь и январь, что туда сунуться невозможно. Режиссеры встают в очередь на эти даты за два года», — рассказал создатель таких фильмов, как «Остров», «Царь» и «Дело о мертвых душах».



Что убивает российское кино

Лунгин признался, что ему пришлось приостановить такие проекты, как психологический триллер «Аномалия» про молодого священника и «Крутой маршрут» про ГУЛАГ по книге Евгении Гинзбург.

«Проект касается очень острых тем, сейчас не время его делать. <…> Тема тяжелая. Телевизионные люди не хотят, говорят, что и зрители тоже такое не хотят. И, может быть, телевизионные люди и правы», — признался режиссер.



По его словам, после начала СВО российская киноиндустрия оказалась в сложной и «парадоксальной» ситуации.

«Раньше наше кино убивали американские фильмы, потому что зрители в основном только на них и ходили. А сейчас некоторые российские фильмы зарабатывают миллиарды. И это тоже может убить русское кино. Теперь многие идут в кино только за деньгами, кино стало средством зарабатывания быстрых денег. И это может задушить кино», — отмечает Лунгин.



По его словам, от денег, которые появились в российской киноиндустрии, «сносит голову людям». При этом по-прежнему сложно выпустить на экраны авторское кино: больших денег оно не приносит, но «нужно просто общее усилие, некая жертва культуре».

«Но все мировое кино сейчас в некотором кризисе. Мы все проживаем культурную мутацию. Переход из одной культуры в другую. Культура сейчас — это какой-то кентавр. Не культура ХХ века. И еще не культура ХХI века. Не до конца понятно, какой она будет», — считает режиссер.



Какой фильм хочет Лунгин снять про Мамонова

Павел Лунгин рассказал, что хочет снять биографический фильм про своего покойного друга российского музыканта и актера Мамонова. Фильм будет называться «Четыре жизни Петра Мамонова».

«Человек проходил через совершенно разные стадии жизни — был и таким бомжом-хулиганом, и рок-звездой, и актером знаменитым. Потом стал почти отшельником, почти старцем. И каждый раз, когда у него создавалось что-то, что-то получалось, он разламывал это и шел дальше», — объяснил Лунгин.



Работа над фильмом начнется в сентябре. Сейчас режиссер собирает материал для биографической картины вместе с вдовой Мамонова Ольгой.

Почему Лунгин не хочет снимать фильмы про СВО

Режиссер заявлял, что не готов снимать фильмы про российскую спецоперацию на Украине. По его словам, «еще рано». Кроме того, он считает, что снимать такие фильмы должны «молодые, яростные люди».

«Боюсь, что сейчас на эту тему будут делать фильмы очень быстро и очень однозначно. И в результате большую серьезную тему просто загубят, захватают. <…> Такие глубокие потрясения всегда вызывают реакцию художника. Именно для серьезного фильма на тему СВО еще время не пришло. Мне кажется, сейчас надо решать текущие задачи. Можно о многом рассказать. Например, как живет город Белгород, который вроде и не на войне, но обстреливается», — объяснил Лунгин.



Ранее в интервью aif.ru режиссер заявил, что не намерен уезжать из России, хотя у него есть французский паспорт, квартира в Париже и дом в Черногории.