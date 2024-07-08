Александр Самойленко раскритиковал ремейки и продолжение «Папиных дочек»

Александр Самойленко предложил аккуратнее относиться к экранизации русской классики. Актер выразил недоумение, зачем нам нужна очередная интерпретация на экране «Войны и мира» или «Тихого Дона». Аналогично артист высказался и о ремейках.

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- Это губит само восприятие этих фильмов, - сказал он в интервью «АиФ». - Да и как можно переснять что-то хорошее? Не представляю. Зачем? Ведь есть огромное количество хороших вещей, которые можно снимать. Поэтому, если хотите мое мнение, я противник этого.



Ответил Александр Самойленко и на вопрос о своем отношении к продолжению сериала «Папины дочки»:

- Плохо. Но меня уговорили сняться там в одном эпизоде. Считаю, что нельзя входить в одну реку дважды.



Напоминаем, что съемки пятого сезона семейной комедии «Родители», который получил название «Родители родителей» стартовали в начале апреля 2024 года. Проект продолжит рассказывать о трех поколениях семьи, живущих под одной крышей. Главные роли сыграют Александр Самойленко и Мария Порошина.