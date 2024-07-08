«Горд теми, кто не поддерживает происходящее»: как живет Иван Краско

Народный артист России Иван Краско редко появляется на публике из-за проблем со здоровьем. Как живет актер, что известно о его личной жизни и взглядах на СВО?

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Как Иван Краско относится к СВО

После начала российской спецоперации актер заявил, что негативно относится к этому. По словам Краско, которые приводит прибалтийское интернет-издание Delfi, он еле сдерживается, чтобы не ругаться матом и не унывать.

«Кто считает, что у народного артиста может быть другая позиция, ошибаются, мягко говоря. Я с совестью в ладу. <...> Я всегда думал, что после такой кровавой вехи [как Великая Отечественная война] вряд ли кто дерзнет оторвать чеку гранаты, передёрнуть затвор автомата. Горд теми, кто не поддерживает происходящее», — заявил в 2022 году Краско.



Тогда же артист поддержал шоумена Ивана Урганта, оказавшегося в опале из-за публикации черного квадрата в соцсетях. Краско похвалил телеведущего за то, что тот «не оказался двуличным лицемером, который в угоду мамоне будет лебезить или жить как премудрый пескарь Салтыкова-Щедрина».

«Ване в детстве читали правильные книги, поэтому он с детства рос честным парнем, в семье Ниночки Ургант другого и не могло быть. Популярность, правда, меняет человека, но Ваня не поддался искушению звона монет, он остался порядочным человеком, неравнодушным к чужому горю. Люди с силой духа — не трусы и не шариковы, для которых существуют вечные ценности — занимают сейчас равно такую позицию, как Иван Ургант», — подчеркивал артист.



Что известно о здоровье Ивана Краско

В июле 2023 года Ивана Краско госпитализировали. Артист жаловался на левую сторону тела. У актера не работали левые рука и нога. Причиной недуга стал перенесенный инсульт. Артисту сделали операцию.

«В 15 часов сегодня ему сделали операцию. Даже не сказали, на что. Это, скорее всего, инсульт или, врачи сказали, последствия инсульта. Он жаловался много раз на левую руку, каждый месяц ездили в больницу», — сообщала его помощница.



В августе Краско выписали.

Как сложилась личная жизнь Ивана Краско

Первой супругой Краско была Екатерина Иванова. Влюбленные были вместе до 1955 года, у них родилась дочь Галина. Второй женой артиста стала учительница Кира Петрова. Она родила Краско сына Андрея и дочь Юлию. Наследник пошел по стопам отца и стал актером. Вместе с Краско-страшим он снимался в проектах «Болдинская осень» и «Агент национальной безопасности».

В 2006 году Андрей умер. Сообщалось, что у него не выдержало сердце. Сыну артиста было 48 лет.

«Мой сын ушел от сердечной недостаточности, от недостатка сердечности, ему не хватало заботливой женской руки. С любящими он расстался, а остальные все чего-то хотели от моего Андрюши», — делился именитый актер.



Третьей женой Краско стала реквизитор театра имени Комиссаржевской Наталья Вяль, которая была младше супруга почти на 50 лет. Пара поженилась в 2001 году и прожила вместе 10 лет. В браке родились двое сыновей — Иван и Федор. Супруги развелись, так как Вяль встретила избранника моложе.

В 2015 году Краско вступил в четвертый брак. Женой артиста стала его ученица Наталья Шевель, которая почти на 60 лет младше знаменитости.

Спустя три года совместной жизни произошел скандал. В эфире шоу «На самом деле» Шевель уличили в измене. Соблазнитель, которым оказался Андрей Яловик, появился в студии и признался, что жена Краско действительно была не верна супругу, но его для этого специально наняли. Оказалось, нанимателем был директор актера, которого Краско уволил прямо в эфире «На самом деле». В ответ на это актер заявил молодой жене, что хотел бы вернуться к Наталье Вяль.

В 2023 году появилась информация о том, что 93-летний Краско живет со своей 28-летней помощницей по имени Дарья.

«Она — мой поводырь, она — мои глаза, она теперь уже и секретарь мой», — сообщил он.



В этом году Краско признался, что не против жениться на Дарье. Однако девушка заявила, что не собирается идти с ним в ЗАГС и относится к нему как к родственнику.

Где сейчас Иван Краско

Несмотря на перенесенный инсульт и операции, 93-летний актер продолжает творческую деятельность. Краско задействован в спектаклях «Я вернулся в мой город» и «Утоли моя печали». Артист живет в Санкт-Петербурге.