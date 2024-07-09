Актер Юра Борисов пробежал «Гонку Героев»

Команда фантастического блокбастера «Девятая планета» – актеры Юра Борисов, Константин Белошапка, Данил Стеклов, Максим Емельянов, Семен Литвинов, а также режиссер Николай Рыбников и оператор Александр Дмитриев – в рамках подготовки к съемкам приняла участие в «Гонке Героев» на полигоне «Песочненский» под Петербургом.

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Юра Борисов рассказал:

«Нам показалось крутой идеей перед непростыми съемками пережить вместе такой опыт, который помогает сплотиться. Когда справляешься со сложностями, вылезает настоящее, то, что обычно прячется внутри. Гонка дала нам возможность понять что-то про себя и друг про друга. Это было очень круто — преодолеть трудности вместе».



«Гонка Героев» — это серия гонок с препятствиями, которые ежегодно проходят в разных городах России. Руководитель проекта – Ксения Шойгу.