Умер актер из сериала «Ангелы Чарли»

В США умер актер Даг Шиэн, известный по ролям в сериалах "Ангелы Чарли" и "Больница общего профиля", сообщает сайт "Комсомольской правды".

© m24.ru

Шиэн ушел из жизни в конце июня, но известно об этом стало только сейчас. Он скончался в своем доме, в окружении жены. Ему было 75 лет.

Даг Шиэн родился в Санта-Монике. С 1979 по 1982 год он играл в мыльной опере "Больница общего профиля", которая принесла ему известность и номинацию на премию "Эмми". Он также снимался в сериале "Ангелы Чарли", который несколько раз номинировался на "Золотой глобус".