Чадов назвал жанр, который хотел бы увидеть в кино

Комедии являются легким жанром, поэтому они так часто номинируются на «Оскар» заявил известный российский актер Алексей Чадов корреспонденту NEWS.ru на премьере фильма режиссера Владимира Котта «Культурная комедия». Но он бы пожелал отечественному кинематографу больше мюзиклов.

Я, например, поклонник «Аладдина» Гая Ричи. Мне нравится, как он может снимать сказку, мюзикл, там целый микс. Делать это блестяще, успешно, показывать всем пример, что зацикливаться на одном жанре это как минимум скучно, не интересно в современном мире, — признался актер.



Алексей Чадов отметил, что желает отечественному кинематографу больше мюзиклов. Он напомнил о фильма режиссера Валерия Тодоровского «Стиляги».

Мне он очень понравился. Я думал, что началось новая история российских мюзиклов. К сожалению, это очень дорогой жанр, для того, чтобы он обрел современную жизнь, нужны походы в кино, уважаемые зрители, — обратился Чадов к россиянам.



Ранее актер признался, что хотел бы увидеть ремейк своего любимого фильма «Человек-амфибия». Он добавил, что сейчас ведутся съемки фильма «Горе от ума» и скоро на экраны выйдет детская сказка «Буратино». По мнению Алексея Чадова, с экранизациями в России все в порядке.

До этого Чадов на премьере фильма рассказал, что устроит свадьбу, при этом он не раскрыл подробности торжества. По его словам, на мероприятие будут приглашены самые близкие. Также актер добавил, что прошла уже половина лета и в это время он привык много работать.