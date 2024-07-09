Киану Ривз рассказал о роли мечты

Самый таинственный и в то же время самый близкий к простому народу актер Голливуда Киану Ривз признался, что есть у него давняя мечта, сыграть мрачного персонажа популярных комиксов.

У каждого актера есть заветная роль, которую ему страстно хотелось бы воплотить на сцене театра или на киноэкране. Есть она и у Киану Ривза, на счету которого и без того множество роскошных персонажей от романтичных амплуа до героев экшн боевиков или психологических триллеров. Словом, есть чему позавидовать.

Однако сам Киану завидует Роберту Паттинсону, которому посчастливилось воплотить давнюю мечту старшего коллеги. Оказывается, Ривз давно хотел сыграть Бэтмена. Это было его заветной мечтой. Но, увы, пока он лишь смог озвучить этого персонажа в мультфильме «DC Лига Суперпитомцы».

«Это всегда было моей мечтой, но Роберт Паттинсон уже сыграл Бэтмена, и у него все отлично получилось. Так что, возможно, в будущем. Может быть, когда им понадобится Бэтмен постарше» , — полушутя признался журналистам Киану.



Напомним, что Ривзу уже довелось исполнить роль супергероя вселенной DC. Он воплотил на экране образ колдуна Джона Константина в фильме «Константин: Повелитель тьмы». При этом, была анонсирована вторая часть «Константин 2», у которой, однако, нет никаких подвижек.