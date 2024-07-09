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Актер Глеб Бочков: В России патриотическое кино всегда было на высоком уровне

Популярное иммерсивное танцевальное шоу «Вернувшиеся» по мотивам пьесы Ибсена «Привидения», которое поставил знаменитый хореограф Мигель (Сергей Шестеперов. — «ВМ»), с большим успехом шло по всей России более пяти лет. «Вечерняя Москва» пообщалась с исполнителем главной роли Освальда — Глебом Бочковым.

Интервью с актером Глебом Бочковым
© РИА Новости

Глеб, расскажите, как вы попали в труппу к Мигелю.

— Однажды мне пришло приглашение на пробы с кучей непонятных слов — тогда никто еще не понимал, что значит «иммерсивный, полутанцевальный, полупластический спектакль». Я просто ради интереса решил сходить туда и проверить себя. Уже на месте увидел, что ребята, ожидающие кастинга, разминаются и танцуют. Я не танцующий человек, поэтому решил, что если меня попросят ритмично подвигаться, то уйду. Танцевать не попросили, но попросили делать еще более странные вещи — просто походить по пространству, потом зайти в комнату с каким-то действием...

Я попробовал, и ко мне подошли с приглашением на следующий тур, потом еще раз. И так продолжалось, пока не отобрали человек 30–40. Затем пошли репетиции, во время которых сформировался костяк.

Расскажите подробнее о самом шоу. Оно иммерсивное — значит, во время выступления вы контактируете со зрителем?

— Формат нашего иммерсивного танцевального шоу подразумевает, что зрители — полноценные участники самого представления. Мы с ними взаимодействуем, когда они сами провоцируют на это, либо когда складывается такая ситуация, при которой не коммуницировать — грех. Это раз. Два — мы взаимодействуем с ними, когда берем зрителя на что-то вроде персонального представления — актер выбирает участника, ведет его в комнату, запирает дверь, и они остаются один на один.

А как обычно зрители реагируют, когда вы запираетесь вместе с ними в комнате?

— Всегда по-разному. Это сильно зависит от человека. Потому что бывает, когда, например, ты снимаешь с гостя маску (в начале представления всем выдают этот атрибут), а зритель упирается, не хочет входить в образ. Вместо общения получаешь агрессивные, злые комментарии:

«Выпусти меня, я деньги заплатил, так что играй, а я буду смотреть».

Но это очень-очень редкие случаи. Но в основном, конечно, люди идут на контакт.

Какой самый сильный отклик вы получали от зрителя?

— Однажды во время персонального представления гостья так прониклась ролью, что дала мне сильную пощечину и начала кричать:

«Ты что делаешь, соберись, надо жить, надо бороться…»

Это очень круто, что сценический момент вызвал у нее такой сильный отклик.

Вы снялись в фильме «Подольские курсанты». Сейчас патриотического кино становится все больше. Как вы к нему относитесь?

— В России патриотическое кино всегда было и остается на высоком уровне. В фильме я играл одного из курсантов. По сюжету, после одного из обстрелов все думают, что мой персонаж умер, и его девушка замечает, что на его лице тают снежинки. Она спасает героя, правда, потом погибает сама. Персонаж, узнав о ее смерти, решает подорвать мост, по которому едут немецкие танки, вместе с ним самим. Эта роль до сих пор вызывает у меня сложные и сильные эмоции. И мне кажется, что самоотверженность, показанная в фильме, — это черта каждого русского человека.

Досье

Глеб Бочков родился 9 августа 1994 года в Москве. Актерскую карьеру начал в 2016 году — снялся со своей девушкой Полиной Виторган в короткометражном фильме «Случай в лифте». Заметным проектом в фильмографии Бочкова стала военная драма «Медное солнце», снятая Кареном Оганесяном по мотивам киноповести Ильи Тилькина «Юбилейный встречный».

Коротко о главном

Почему вы решили стать актером?

— Я не знаю. В детстве, когда писал сочинение «Кем я хочу стать, когда вырасту», написал, что актером. Я был на спектакле в Театре на Таганке. И какой-то артист сорвал овации прямо во время действа. И я помню вот эту мысль из детства: «Хочу, как этот дядя». Так что это желание из детства было движущим фактором. Все говорили, что мне надо идти на клоуна, но я выбрал другое направление. Хотя, на мой взгляд, суть одна и та же.

Ваш персонаж Освальд в шоу «Вернувшиеся» — какой он?

— Я играю Освальда А и Освальда Б. С нашим режиссером мы договорились, что «они» это мое Эго и Альтер эго. Это один человек, но два его абсолютно разных проявления и воплощения. Говоря совсем банально и утрированно — добро и зло. И мне кажется, основной характеристикой Освальда Б, которую я для себя вывел, является мотив нежелания жить, бороться. Он хочет, чтобы это за него решилось, основной его движущий фактор — это боль. У Освальда А, то есть у Эго, характер и решения проявляются, наоборот, через желание двигать ситуацию как-то светло, тепло и через любовь.

В каких театральных или кинопроектах хотели бы еще поучаствовать?

— Недавно снимали ремейк турецкого сериала. Меня туда, к сожалению, не утвердили. Я был расстроен, сестра очень любит этот проект. Она сказала:

«Тебе надо там быть!»

Ну а если серьезно говорить, то я мечтаю поработать с Федором Бондарчуком и с Константином Богомоловым (режиссеры. — «ВМ»). А по поводу театра никакой мечты нет, думаю, что все сложится так, как должно.

Что лучше: авторское кино или фильмы для массового зрителя?

— Для кого лучше? В чем лучше? Я как актер не делю их. Я отношусь к этому как к своей работе. Мне очень важна команда, а то, какой продукт она снимает, совершенно не важно. Главное, чтобы кино приносило удовольствие тому, кто его смотрит.

Актеры
Они
Привидение
Глеб Бочков
Сергей Шестеперов
Илья Тилькин
Мигель
Полина Виторган
Карен Оганесян
Федор Бондарчук
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