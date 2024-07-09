Интервью с актером Глебом Бочковым

Популярное иммерсивное танцевальное шоу «Вернувшиеся» по мотивам пьесы Ибсена «Привидения», которое поставил знаменитый хореограф Мигель (Сергей Шестеперов. — «ВМ»), с большим успехом шло по всей России более пяти лет. «Вечерняя Москва» пообщалась с исполнителем главной роли Освальда — Глебом Бочковым.

© РИА Новости

Глеб, расскажите, как вы попали в труппу к Мигелю.

— Однажды мне пришло приглашение на пробы с кучей непонятных слов — тогда никто еще не понимал, что значит «иммерсивный, полутанцевальный, полупластический спектакль». Я просто ради интереса решил сходить туда и проверить себя. Уже на месте увидел, что ребята, ожидающие кастинга, разминаются и танцуют. Я не танцующий человек, поэтому решил, что если меня попросят ритмично подвигаться, то уйду. Танцевать не попросили, но попросили делать еще более странные вещи — просто походить по пространству, потом зайти в комнату с каким-то действием...

Я попробовал, и ко мне подошли с приглашением на следующий тур, потом еще раз. И так продолжалось, пока не отобрали человек 30–40. Затем пошли репетиции, во время которых сформировался костяк.

Расскажите подробнее о самом шоу. Оно иммерсивное — значит, во время выступления вы контактируете со зрителем?

— Формат нашего иммерсивного танцевального шоу подразумевает, что зрители — полноценные участники самого представления. Мы с ними взаимодействуем, когда они сами провоцируют на это, либо когда складывается такая ситуация, при которой не коммуницировать — грех. Это раз. Два — мы взаимодействуем с ними, когда берем зрителя на что-то вроде персонального представления — актер выбирает участника, ведет его в комнату, запирает дверь, и они остаются один на один.

А как обычно зрители реагируют, когда вы запираетесь вместе с ними в комнате?

— Всегда по-разному. Это сильно зависит от человека. Потому что бывает, когда, например, ты снимаешь с гостя маску (в начале представления всем выдают этот атрибут), а зритель упирается, не хочет входить в образ. Вместо общения получаешь агрессивные, злые комментарии:

«Выпусти меня, я деньги заплатил, так что играй, а я буду смотреть».



Но это очень-очень редкие случаи. Но в основном, конечно, люди идут на контакт.

Какой самый сильный отклик вы получали от зрителя?

— Однажды во время персонального представления гостья так прониклась ролью, что дала мне сильную пощечину и начала кричать:

«Ты что делаешь, соберись, надо жить, надо бороться…»



Это очень круто, что сценический момент вызвал у нее такой сильный отклик.

Вы снялись в фильме «Подольские курсанты». Сейчас патриотического кино становится все больше. Как вы к нему относитесь?

— В России патриотическое кино всегда было и остается на высоком уровне. В фильме я играл одного из курсантов. По сюжету, после одного из обстрелов все думают, что мой персонаж умер, и его девушка замечает, что на его лице тают снежинки. Она спасает героя, правда, потом погибает сама. Персонаж, узнав о ее смерти, решает подорвать мост, по которому едут немецкие танки, вместе с ним самим. Эта роль до сих пор вызывает у меня сложные и сильные эмоции. И мне кажется, что самоотверженность, показанная в фильме, — это черта каждого русского человека.

Досье

Глеб Бочков родился 9 августа 1994 года в Москве. Актерскую карьеру начал в 2016 году — снялся со своей девушкой Полиной Виторган в короткометражном фильме «Случай в лифте». Заметным проектом в фильмографии Бочкова стала военная драма «Медное солнце», снятая Кареном Оганесяном по мотивам киноповести Ильи Тилькина «Юбилейный встречный».

Коротко о главном

Почему вы решили стать актером?

— Я не знаю. В детстве, когда писал сочинение «Кем я хочу стать, когда вырасту», написал, что актером. Я был на спектакле в Театре на Таганке. И какой-то артист сорвал овации прямо во время действа. И я помню вот эту мысль из детства: «Хочу, как этот дядя». Так что это желание из детства было движущим фактором. Все говорили, что мне надо идти на клоуна, но я выбрал другое направление. Хотя, на мой взгляд, суть одна и та же.

Ваш персонаж Освальд в шоу «Вернувшиеся» — какой он?

— Я играю Освальда А и Освальда Б. С нашим режиссером мы договорились, что «они» это мое Эго и Альтер эго. Это один человек, но два его абсолютно разных проявления и воплощения. Говоря совсем банально и утрированно — добро и зло. И мне кажется, основной характеристикой Освальда Б, которую я для себя вывел, является мотив нежелания жить, бороться. Он хочет, чтобы это за него решилось, основной его движущий фактор — это боль. У Освальда А, то есть у Эго, характер и решения проявляются, наоборот, через желание двигать ситуацию как-то светло, тепло и через любовь.

В каких театральных или кинопроектах хотели бы еще поучаствовать?

— Недавно снимали ремейк турецкого сериала. Меня туда, к сожалению, не утвердили. Я был расстроен, сестра очень любит этот проект. Она сказала:

«Тебе надо там быть!»



Ну а если серьезно говорить, то я мечтаю поработать с Федором Бондарчуком и с Константином Богомоловым (режиссеры. — «ВМ»). А по поводу театра никакой мечты нет, думаю, что все сложится так, как должно.

Что лучше: авторское кино или фильмы для массового зрителя?

— Для кого лучше? В чем лучше? Я как актер не делю их. Я отношусь к этому как к своей работе. Мне очень важна команда, а то, какой продукт она снимает, совершенно не важно. Главное, чтобы кино приносило удовольствие тому, кто его смотрит.