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Кинокритик о желающей стать режиссером дочери Абдулова: «Фамилия поможет однозначно»

Кинокритик Александр Шпагин заявил, что звездная фамилия может помочь дочери актера Александра Абдулова в построении успешной карьеры. Девушка собирается стать режиссером. Об этом эксперт рассказал порталу «Страсти».

Кинокритик прокомментировал желание Евгении Абдуловой стать режиссером
© Passion.ru

После окончания школы Евгения решила связать свою жизнь с кинематографом. Она уже пробовала себя в роли актрисы и поняла, что ей интереснее оставаться за кадром, поэтому решила учиться на спецаильности «Режиссура кино и телевидения». Документы она подала во ВГИК.

О том, станет ли дочь Абдулова успешной в профессии, говорить рано. Но кинокритик Шпагин считает, что в любом случае известная фамилия сыграет свою роль в ее карьере.

«Можно сказать, что фамилия поможет однозначно. Знаменитые фамилии помогают всем. Это железобетонно», - заявил Александр Шпагин.

При поступлении помогает Евгении не только фамилия, но и портфолио. Режиссурой она не занималась, зато участвовала в съемках в качестве актрисы. Она появилась в комедии «Баба Мороз и тайна Нового Года». И хоть сама она считает, что «играет ужасно», многие считают, что ей передался талант отца.

Ранее дочь Александра Абдулова призналась, что мать не хотела видеть ее актрисой.

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Александр Шпагин