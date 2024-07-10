Алека Болдуина могут посадить за убийство на фильме «Ржавчина»

Алек Болдуин впервые предстал перед судом в городе Санта-Фе американского штата Нью-Мексико по обвинению в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемки фильма «Ржавчина» три года назад, пишет Daily Mail. В случае признания вины Болдуину может грозить до 18 месяцев тюрьмы, говорится в сообщении. Сам Болдуин отрицает, что нажал на курок, и не признает себя виновным.



Вступительные прения, как ожидается, начнутся в среду и продлятся 10 дней, после чего присяжные должны будут вынести окончательный вердикт. Судебный процесс начался на фоне нового гражданского иска семьи Хатчинс. В случае признания виновным Болдуину может грозить до 18 месяцев тюремного заключения. Оружейницу картины Ханну Гутьеррес-Рид уже судили и приговорили к максимальному сроку в 18 месяцев в марте этого года, — сообщает издание.



Ранее спецпрокуроры по делу Болдуина Кари Моррисси и Эрлинда Джонсон предположили, что актер выстрелил в оператора, когда играл с огнестрельным оружием. По их словам, артист произвел холостой выстрел в члена съемочной группы. Прокуроры также обвинили Болдуина в «игре» с револьвером во время тренировок и утверждали, что он вел себя «неустойчиво и агрессивно» на самих съемках, что вызывало опасения по поводу безопасности.

До этого Болдуин подвергся нападению со стороны агрессивной поклонницы в нижнем белье в кафе Нью-Йорка, когда покупал себе кофе. Женщина выкрикивала обвинения, припомнив звезде смерть оператора Хатчинс, которую актер случайно застрелил на съемках, а также требовала высказаться в поддержку Палестины. 66-летний Болдуин попросил охрану вывести нарушительницу спокойствия, после чего выбил из ее рук телефон, на который она снимала происходящее.