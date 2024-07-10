Злость на Хаматову и «роман» с Авериным: где сейчас актриса Анна Якунина

Народная артистка России Анна Якунина продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о Чулпан Хаматовой?

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Чем известна Якунина

Анна Якунина родилась 9 октября 1968 года в Москве в семье актера Александра Якунина и актрисы и режиссера театра им. Станиславского Ольги Великановой.

Якунина окончила режиссерский факультет ГИТИСа.

Артистка снималась в картинах «Моя прекрасная няня», «Кулагин и партнеры», «Виртуальная Алиса», «Мужчина в моей голове», «Холодное сердце», «Банды», «Ночной гость», «Склифосовский», «В зоне риска», «Сильнее судьбы», «Умельцы», «Жемчуга», «Напарницы», «Право на ошибку», «Девочки на сдаются», «Короче», «Светлячок», «Поезд идет на восток» и других.

Всего в ее фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Якуниной

Первым мужем Анны Якуниной был актер Сергей Стегайлов. В браке родилась дочь Анастасия.

Артистка рассказывала, что в 90-е годы у них с супругов почти не было денег, и ей приходилось танцевать в ночных клубах.

«Такое еще время было, девяностые. Эти клубы открылись... Ночная жизнь, где можно было танцевать и зарабатывать деньги. Но я уже была артисткой „Сатирикона“. И мы не просто пришли и станцевали стриптиз. У нас в театре были танцевальные номера, с которыми мы и ходили в клубы», — вспоминала Якунина.



Вторым мужем актрисы стал авиационный инженер Алексей Свирид. В 1996 году у супругов родилась дочь Маруся.

«Он мне все время говорит: „Оно мне надо, вот это, с чем я связался? Это вот мне все зачем?“. И так уже 25 лет, но чувство юмора спасает. А так он ревнивый очень. И по-прежнему ревнует, но все это в здравом режиме, поэтому и живем столько лет вместе. Повезло, что он человек с огромным чувством юмора», — рассказывала Якунина.



Артистке приписывали роман с коллегой по сериалу «Склифосовский» Максимом Авериным. Но актеры опровергали эти слухи и отмечали, что их связывают исключительно дружеские отношения.

Что Якунина говорила о Хаматовой

Анна Якунина считает, что народной артистке России Чулпан Хаматовой не удалось «стать своей» в Латвии.

«Наши актеры никогда не станут своими за границей. Ну что, стала Чулпан Хаматова латвийской актрисой? И вот теперь, говорят, она размышляет о возвращении в Россию. И что она теперь мне скажет, глядя в глаза, после того как наговорила столько всего о России? Что она теперь будет говорить всем нам?» — комментировала она Aif.ru.



Чем сейчас занимается Якунина

Анна Якунина продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Ва-Банк», «Бег», «Там же, когда же», «Tout Paye, или Все оплачено», «Лев зимой», «Две дамочки в сторону севера», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и «У каждого свои недостатки».

В 2023 году артистка также снялась в сериалах «Счастье не за горами», «Море. Солнце. Склифосовский» и «Всем по 50».