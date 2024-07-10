Вспомним ярчайшие моменты церемоний вручения премии «Оскар» за последнее десятилетие. Эти годы подарили нам незабываемые актерские работы, каждая из которых стала вехой в истории кинематографа.

В 2014 году награду получил Мэттью Макконахи за роль в фильме «Далласский клуб покупателей», где он сыграл больного СПИДом ковбоя. Следующий год ознаменовался победой Эдди Редмэйна за его роль Стивена Хокинга в биографической драме «Вселенная Стивена Хокинга».

В 2016 году Леонардо Ди Каприо наконец-то получил свой долгожданный «Оскар» за роль в фильме «Выживший».

Последующие годы отметились победами таких актеров, как Кейси Аффлек («Манчестер у моря», 2017), Гари Олдман («Темные времена», 2018), и Рами Малек («Богемская рапсодия», 2019).

Особого внимания заслуживает победа Хоакина Феникса в 2020 году за роль в фильме «Джокер». Его интерпретация знаменитого злодея комиксов покорила многих зрителей.

Актеры, которые стали заложниками в одной роли

В 2021 году награду получил Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец», став самым пожилым обладателем «Оскара» в этой категории.

Последние годы также отметились значительными победами: Уилл Смит за «Король Ричард» (2022), Брендан Фрейзер за «Кит» (2023), и Киллиан Мерфи за «Оппенгеймер» (2024).