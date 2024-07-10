Звезда «Казино» Шэрон Стоун получит престижную награду за жизненные достижения

Журналисты издания Variety сообщили, что актриса Шэрон Стоун («Казино», «Основной инстинкт») получит престижную награду за жизненные достижения. Вручение пройдёт на ежегодном итальянском кинофестивале Taormina Film Fest.

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До этого этой награды были удостоены и другие актёры: Джессика Лэнг, Роберт Де Ниро, Том Круз, Софи Лорен, Николь Кидман, Ричард Гир, Колин Ферт и Изабель Юппер. Стоун выступит на мероприятии с речью, в которой она расскажет о том, что переосмыслила значение женщины на экране.

Напомним, за свою карьеру Шэрон Стоун становилась лауреатом премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинанткой на «Оскар». Последнюю награду она могла получить за лучшую женскую роль в фильме «Казино».

Сам кинофестиваль Taormina Film Fest пройдёт с 12 по 19 июля.