Критика СВО, отъезд из РФ, проблемы: куда пропал режиссер Дмитрий Крымов

Художник и режиссер Дмитрий Крымов уехал из России в 2022 году. Как и где он живет сейчас, чем занимается, что говорил о спецоперации?

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Чем известен Крымов

Дмитрий Крымов родился 10 октября 1954 года в Москве в семье заслуженного деятеля РСФСР Анатолия Эфроса и заслуженного деятеля искусств РФ Натальи Крымовой.

Крымов окончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ. С 1967 года он работал в театре на Малой Бронной, где создал сценографию к постановкам своего отца. В 1985 году Крымов перешел в театр на Таганке.

Всего он оформил свыше 100 спектаклей для театров России, Японии, Болгарии, Франции, США и других стран.

В начале 1990-х годов, после смерти отца, Крымов оставил театр и занялся изобразительным искусством — живописью, книжной графикой, инсталляцией, участвовал в групповых и персональных выставках за рубежом и в РФ.

В 2002 году он стал преподавать в Российской академии театрального искусства на курсе театральных художников.

В 2004 году Крымов начал работать в театре «Школа драматического искусства», где возглавил свою лабораторию.

В 2016 году художника пригласили вести курс в Йельском университете.

Что известно о личной жизни Крымова

Дмитрий Крымов женат на продюсере документальных фильмов и организаторе художественных выставок и аукционов Инне Крымовой.

У пары есть сын Михаил. Он архитектор, живет в США.

Почему Крымов уехал из России, чем занимается сейчас

В марте 2014 года Дмитрий Крымов выразил свое несогласие с политикой российских властей в Крыму.

В феврале 2022 года он уехал из России в США, где приступил к постановке «Вишневый сад». Когда началась спецоперация, режиссер заявил, что не вернется на родину.

Крымов выступает против проведения СВО.

«Самое страшное, что люди не замечают войны. Я не знаю, как Россия будет жить дальше, если она так склонна к веселью», — говорил он в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).



При этом Крымов считает, что конфликт между Россией и Украиной скоро закончится.

«Все это скоро кончится. Вопрос в том, что будут делать люди, которые так проявились нехорошо», — уверен художник.



Чем занимается Крымов

В Нью-Йорке Дмитрий Крымов открыл театральную лабораторию Krymov Lab NYC, а резиденцией нового проекта Крымова выступил экспериментальный театр La MaMa.

«То, что я имею биографию в России, — это важно, конечно, но не слишком. У американцев с театром своя история и свои традиции. Знаете, в США штекеры плоские и розетки другие, чтобы включить любой ваш электрический прибор, вам требуется переходник. Так же и с театром. Нужен был переходник между прежним состоянием и новым. Да, мы собирали пожертвования, в том числе и по $20. Я читал давным-давно, что какой-то здешний театр выбил в камне имена всех своих жертвователей — от $20 до $100 тысяч. Я тогда смеялся над этим; а теперь сам готов высечь в камне имя этого человека. Который отдал нам свои $20 — на развитие какого-то неведомого дела. Просто поверил в нас», — рассказывал Крымов.



Помимо этого, он ставит спектакли в Латвии.

«Сколько спектаклей вышло у меня за эти два года? „Вишневый сад“ можно не считать — он был задуман раньше. Потом был „Фрагмент“ в Литве. Потом два спектакля в Нью-Йорке. Сейчас „Питер Пэн“. Еще пять спектаклей уже придуманы, но это все может быть перекрыто: упадет камень, поезд не приедет, самолет не прилетит...» — рассуждал режиссер в интервью.



Однако в июне этого года появилась информация о том, что латвийский национальный театр ввел мораторий на спектакли на русском языке. В связи с этим был разорван контракт с Крымовым. Его постановка «Записки сумасшедшего» должна была состояться в сентябре.