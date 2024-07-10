Ранение на СВО, стычка с ОМОНом, тюрьма: как живет актер Павел Устинов

Актер Павел Устинов в 2022 году отправился в зону спецоперации. Что известно о его жизни сейчас?

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Чем известен Устинов

Павел Устинов родился 26 декабря 1995 года в Дудинке Красноярского края. Окончил Высшую школу сценических искусств Константина Райкина.

Устинов также попробовал себя в качестве модели, его фото появлялось на обложке журнала Men`s Health. Прошел срочную службу в армии в Росгвардии.

Артист снимался в картинах «Притяжение», «Морозова», «Лед-2» и «Трейдер».

В 2021 году он женился на Екатерине Балуевой.

Что известно об уголовном деле Устинова

В августе 2019 года Павел Устинов был задержан у станции метро «Пушкинская» за участие в несанкционированном митинге. При этом, по словам актера, он просто ждал друга, когда к нему подбежали четыре сотрудника ОМОНа и стали задерживать.

В итоге причиной ареста Устинова и помещения в СИЗО было названо причинение вреда здоровью (вывих плечевого сустава) представителю власти во время сопротивления при задержании. Артист был приговорен к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Тогда в поддержку Устинова выступили Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Александр Петров, Юлия Пересильд, Гарик Харламов, Никита Ефремов, Данила Козловский, Константин Богомолов и другие артисты, а глава Росгвардии Виктор Золотов раскритиковал приговор, заявив, что «максимум дал бы Устинову год условно».

20 сентября 2019 года Генеральная прокуратура выдвинула ходатайство об изменении меры пресечения Устинову на подписку о невыезде. 30 сентября 2019 года Мосгорсуд изменил приговор с 3,5 года лишения свободы на 1 год условно.

Как Устинов попал на СВО

В 2022 году, после объявления частичной мобилизации в России, Павел Устинов получил повестку. Он не пытался получить бронь, а сразу отправился в военкомат.

«Когда была объявлена частичная мобилизация осенью 2022 года, сначала повестку получил мой брат, а через неделю и мне пришла повестка о призыве на военную службу. Мы прошли комиссию, и оба были мобилизованы из города Щелково военкоматом Московской области», — рассказывал Устинов RT.



Он отмечал, что близкие люди до сих пор переживают за него и испытывают смешанные чувства.

«Конечно, очень беспокоило, что чувствуют мои близкие: их переживания волновали не меньше, чем мои собственные. Они и сейчас переживают и тоже испытывают смешанные чувства: и страх, и гордость», — делился артист.



За время службы он получил награду, был ранен, перенес четыре операции, а сейчас проходит военно-врачебную комиссию, чтобы вернуться на службу.

«Ранение произошло в зоне СВО, когда я производил выстрел из РПГ. Попался бракованный снаряд. Когда я вставлял его в оружие, произошел выстрел. Стартовый заряд сдетонировал и разорвал мне левую кисть. За прошедший год у меня было четыре хирургических операции в связи с ухудшением состояния здоровья в зоне СВО. Сейчас я восстанавливаюсь дома. Кисть затянулась и более-менее зажила. Полностью весь функционал руки, который был, не восстановился, но жить с этим можно. Жду решения ВВК», — говорил Устинов в июне.



Артист после восстановления хочет попасть в творческую фронтовую бригаду.

«Я награжден орденом Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени. Сейчас прохожу военно-врачебную комиссию после хирургических операций. Если пройду — вернусь на службу. Мне бы хотелось, чтобы меня перевели в творческую фронтовую бригаду, чтобы продолжить приносить пользу на СВО, но быть ближе к профессии, вернуться к ней в этом военном направлении. У нас есть фронтовые бригады, которые ездят на боевые позиции, дают концерты. Их формируют из людей, у которых есть творческая составляющая, профильное актерское или музыкальное образование и, конечно, тех, кому есть что сказать со сцены, что предъявить людям. В то же время это должны быть люди, которые понимают ситуацию, умеют оценить обстановку, а в случае необходимости — отложить гитару и взять в руки автомат», — рассуждал Устинов.



Также он признавался, что скучает по актерской работе.