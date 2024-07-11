«Одиночество — бич нашего века»: Алексей Маклаков о театре, безвременье в кино и детях

Алексей Маклаков сыграл одну из главных ролей в комедии «Не одна дома», которая выходит в прокат 11 июля. Актер рассказал «Вечерней Москве» о своем отношении к профессии и о том, что считает важным в воспитании детей.

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По сюжету фильма пятиклассница Маша остается одна в «умном доме». Уехавшие в командировку родители нанимают няню, чтобы было кому присмотреть за дочкой. Однако у женщины свои коварные планы, реализовать которые ей помогает герой Алексея Маклакова. А вот разрушить злодейский замысел девочка пытается с помощью современных устройств и технологий. Наш разговор с Алексеем Маклаковым начался с воспоминаний о «классике жанра».

Алексей Константинович, «Не одна дома» своей идеей напоминает знаменитую американскую комедию 1990 года «Один дома». А какие культовые фильмы вы любите и пересматриваете?

— Их перечень довольно большой. Я не могу выделить какую-то одну ленту, которая бы мне особенно нравилась. Но «Один дома» — это хит, который победил время, поэтому его я тоже включаю в список любимых фильмов.

А вы, взрослый человек, как относитесь к моментам, когда остаетесь дома один?

— Ваш вопрос об одиночестве, и он предполагает очень обширный ответ. Считаю, что семья и друзья — это очень важно в жизни человека. Но, к сожалению, одиночество — бич нашего века. Поэтому, кстати, и родились соцсети, в которых люди пытаются найти себе друга, общение и так далее. Так что я счастливый — не одинок.

Что бы вы назвали главным достоинством и недостатком современных технологий?

— Достоинство у них одно — это информация и возможность получать ее практически мгновенно. И недостаток один — они забирают на себя практически всю человеческую жизнь, и в том числе детство, к сожалению. Сейчас наши дети — рабы гаджетов. Задача семьи — оттащить их от таких устройств. Дать им в руки книгу, подчеркиваю, книгу. Потому что по-настоящему развивает человека именно чтение.

Как вы проводили летние каникулы в детстве? Какой опыт считаете необходимым в этот период для детей?

— Летом я был в пионерских лагерях. И был самым счастливым ребенком на свете, потому что там у меня было много друзей. К сожалению, эта традиция, которая была сформирована в Советском Союзе, сейчас ушла. Я бы с удовольствием вернул ее нашим детям.

Недавно вышел фильм «Майор Гром: Игра», где ваш герой, Федор Прокопенко, является наставником для Игоря Грома. Кого бы вы назвали своим наставником?

— Моим наставником всегда была мама. Сейчас эту миссию выполняет моя супруга Анна.

Говоря о вашей фильмографии, нельзя пройти мимо сериала «Солдаты». В интервью вы упоминали, что центральная тема в нем — дружба, которая формируется во время службы. Что, по-вашему, отличает эти отношения от тех, которые зарождаются, например, в школе или на работе?

— Отличают их условия, в которых такая дружба зародилась: обстановка, которую не встретишь в повседневной жизни. В таких обстоятельствах люди действительно проявляют себя такими, какие они есть. Поэтому дружба в армии — это серьезная страница в жизни любого человека, который ее прошел. Те, кто служил вместе, друг друга не забудут никогда.

Вы снимаетесь в кино уже четверть века, с 1999 года. Какие глобальные изменения произошли за этот период на съемочной площадке?

— К сожалению, изменения связаны с тем, что в кино пришли непрофессионалы. А также ушло из жизни огромное количество людей, которые были сверхпрофессионалами и в кино, и в театре. Молодежь же пока еще не набралась опыта, поэтому и существует сейчас некое безвременье.

С 2021 года вы служите в театре «Ленком Марка Захарова». Какое место занимает театр в вашей жизни?

— В «Ленкоме» — большая часть моего сердца. Это тот театр, в который я всегда стремился попасть. И, как говорится, Бог и судьба услышали меня, и теперь я — актер театра «Ленком Марка Захарова».

Что вас больше всего волнует сегодня?

— Мои дети, моя семья — хочу, чтобы они жили в достатке, в комфорте, чтобы были любимы и оберегаемы. А еще меня волнуют мои зрители — мне очень хочется, чтобы наш народ, не ворочающий миллионами, наконец зажил по-настоящему достойно. Поэтому я не просто делаю свое дело, а всегда стараюсь делать его очень хорошо, чтобы этим людям, моему любимому зрителю, было радостно от моей работы.

Досье

Алексей Константинович Маклаков родился 6 января 1961 года в Новосибирске. Окончил Новосибирское театральное училище. Народный артист РФ.

С 2021 года служит в театре «Ленком Марка Захарова».

Сегодня фильмография Алексея Маклакова насчитывает более ста ролей в кино и сериалах, включая: «Абсурд», «Майор Гром: Чумной Доктор», «Ночной дозор», «Солдаты» и другие.