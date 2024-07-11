Киану Ривз может сыграть главную роль в экранизации романа Майкла Крайтона «Извержение»

Sony выложила семизначную сумму за права на экранизацию романа Майкла Крайтона и Джеймса Паттерсона «Извержение». По данным Deadline, главную роль в фильме может сыграть Киану Ривз.

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Издание сообщает, что актер ведет переговоры, и пока официально не закреплен за проектом.

Роман «Извержение», над которым Крайтон работал 20 лет до своей смерти в 2008 году, был завершен Паттерсоном. Сюжет рассказывает о катастрофическом извержении вулкана на Гавайях, за которым скрывается еще более страшная военная тайна.

Режиссерами фильма станут обладатели премии «Оскар» Джимми Чин и Элизабет Чай Васархели, известные по документальному фильму «Фри-соло». Соавтор книги Джеймс Паттерсон и вдова Мацкла Крайтона Шерри Крайтон выступят продюсерами.

Майкл Крайтон, известный своими научно-фантастическими и техно-триллерами, является автором таких бестселлеров, как «Штамм Андромеда» и «Сфера». Именно его «Парк Юрского периода» лег в основу фильма Стивена Спилберга. Книги Крайтон проданы тиражом более 200 млн экземпляров и переведены на 38 языков. Писатель также известен как создатель популярного телесериала «Скорая помощь».