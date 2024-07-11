В мире кино есть удивительные люди, способные обмануть время. Они словно нашли эликсир вечной молодости, но их секрет кроется не в волшебном зелье, а в уникальном сочетании генетики и актерского мастерства.

Томас Броди-Сангстер – яркий пример актера, который благодаря своей юношеской внешности продолжает играть роли подростков даже будучи взрослым. Родившийся в 1990 году в Лондоне, Броди-Сангстер начал свою актерскую карьеру в раннем возрасте.

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Несмотря на взросление, Броди-Сангстер продолжал получать роли подростков. В 18 лет он сыграл 15-летнего Пола Маккартни в фильме "Стать Джоном Ленноном" (2009). А в 23 года он появился в роли 16-летнего Жойена Рида в популярном сериале "Игра престолов".

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.