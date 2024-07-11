Где сейчас актер Жерар Депардье

Французский актер Жерар Депардье не единожды обвинялся в сексуальных домогательствах. Что об этом известно, как он живет сейчас, что говорил о спецоперации?

Как Депардье связан с Россией

Французский актер Жерар Депардье в 2013 году получил российский паспорт. После этого по решению руководства Республики Мордовия он получил квартиру в Саранске.

В 2018 году артист прописался в Новосибирске, открыл свой продюсерский центр и основал бизнес, связанный с распространением и производством продуктов питания. Весной того же года в российских магазинах появилась линия продуктов под маркой Депардье.

В планах актера также была съемка документального фильма о Новосибирске, который он и его продюсер готовили вместе с Первым каналом.

За годы жизни в России Депардье выпустил коллекцию часов под названием «Горжусь быть русским», а также заявлял о готовности «умереть за РФ» в интервью Vanity Fair.

Что Депардье говорил об СВО, почему уехал из РФ

В июле 2015 года Жерару Депардье на пять лет запретили въезд на Украину. В августе того же года СБУ внесла его в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности страны.

Однако после начала спецоперации артист уехал из России. Он осудил проведение СВО и заявил, что «российский народ не несет ответственности за неприемлемые действия своего руководства». За это в Госдуме предложили лишить его гражданства РФ.

В феврале 2022 года Депардье также рассказал СМИ, что стал гражданином Объединенных Арабских Эмиратов, а живет «большей частью на яхте в Средиземном море или в апартаментах в Стамбуле».

В ноябре 2022 года Депардье закрыл свой продюсерский центр в России и приостановил работу над фильмом «Нормандия — Неман» о французских летчиках, сражавшихся на стороне СССР во Второй мировой войне.

При этом в феврале 2023 года актер заявил, что продолжает считать себя русским, несмотря на события на Украине.

«Для меня ничего не изменилось. Я все еще русский. Я люблю русскую культуру», — прокомментировал он.



Также артист отметил, что старается избегать разговоров на тему спецоперации. По его мнению, «никто не в состоянии сказать на этот счет что-либо действительно разумное».

Кто обвинил Депардье в домогательствах

Жерар Депардье 29 апреля этого года был вызван в полицейский участок на допрос. Актера обвинили в сексуальном насилии две женщины.

По их словам, первый инцидент произошел в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы», второй — в 2021 году на съемках ленты «Зеленые ставни». При этом Депардье обвинения не признает.

Суд над актером Депардье пройдет в октябре. Дело будут рассматривать во Франции.

В 2018 году 22-летняя актриса также обвинила Депардье в сексуальном домогательстве и насилии. По ее словам, актер дважды изнасиловал ее в своем доме в Париже, куда она приходила для «репетиций в неформальной обстановке». Депардье отверг обвинения. После девяти месяцев расследования дело было закрыто, но открыто вновь в 2020 году.

После этого в апреле 2023 года 13 женщин выступили с обвинениями в домогательствах и сексуальном насилии со стороны Депардье. Они утверждали, что эти случаи произошли между 2004 и 2022 годами. При этом заявления в полицию написали только актрисы Элен Даррас и Шарлотта Арно.

В январе 2024 года прокуратура Парижа прекратила расследование по жалобе Даррас.

С поддержкой в адрес Депардье выступал президент Франции Эммануэль Макрон.

Где сейчас Депардье, чем занимается

Согласно последним данным, Жерар Депардье находится в Европе. Об этом сообщил его представитель и кинопродюсер Арно Фрилле.

«Он не принимает участия ни в конкретных акциях помощи беженцам, ни в гуманитарных программах. Конечно, Депардье планирует возвращаться в Россию», — сказал он.



Известно, что у артиста также есть гражданство Бельгии и Алжира. Депардье говорил, что считает себя гражданином мира и планирует получить семь паспортов.

В скором времени должна выйти комедия «Спорт без границ» с Депардье.