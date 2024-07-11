Куда пропала актриса Ирина Малышева

Актриса Ирина Малышева обрела популярность благодаря своей первой роли в фильме «Сто дней после детства». Как сейчас складывается ее карьера и личная жизнь?

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Чем известна Малышева

Ирина Малышева родилась 15 февраля 1961 года в Москве. Окончила Театральный институт имени Бориса Щукина.

В 13-летнем возрасте Малышева прошла кастинг на роль Сони Загремухиной в фильме «Сто дней после детства». Эта картина сделала ее знаменитой.

Затем она снялась в лентах «Принцесса на горошине», «Туфли с золотыми пряжками», «Багратион», «Борис Годунов» и других. Всего в ее фильмографии около 50 работ.

В разные годы артистка служила в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина и Театре Луны.

Что известно о личной жизни Малышевой

В юности у Ирины Малышевой был роман со сценаристом Александром Александровым, с которым она познакомилась на съемках фильма «Сто дней после детства». Артистка забеременела, но по совету матери сделала аборт.

Затем у Малышевой был роман с режиссером Элемом Климовым, который был на 20 лет старше ее и официально состоял в браке. Актриса и режиссер расстались сразу после гибели законной супруги Климова.

Почему Малышева перестала сниматься в кино

В начале нулевых Ирина Малышева отошла от работы в театре и кино и занялась продажей недвижимости. По словам артистки, в то время у нее было мало предложений от режиссеров, а риелторство помогало ей зарабатывать.

«Бизнес — это то, что помогает мне жить в достатке, позволяет чувствовать себя уверенно и комфортно. А творчество постепенно превратилось скорее в хобби. Мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь», — рассказала она РБК.



Что известно о работе Малышевой с украинцами

Ирина Малышева в 2014 году заявила, что среди ее клиентов было много приезжих с Украины. Причем, по словам артистки, недвижимость в Москве и Подмосковье в основном брали олигархи.

«Не буду оригинальной, если скажу, что это лето у нас прошло „под флагом Украины“. Причем помимо недорогих вариантов гражданами из соседней страны совершались рекордно дорогие для этого года покупки. В частности, было приобретено несколько дорогих домов на Николиной Горе. Было немало покупок стоимостью от $20 млн. Направление выбиралось в большинстве случаев Рублево-Успенское. Были арендаторы и из Донбасса... Понятно, что это все представители высоких эшелонов бывшей власти и олигархии», — поделилась она.



Чем сейчас занимается Малышева

Ирина Малышева в 63 года продолжает бизнес по продаже недвижимости, а также занимается зоозащитной деятельностью — содействует сбору средств на приюты для бездомных.

В декабре 2023 года артистка стала жертвой мошенников. Пытаясь приобрести лекарства для собак, она перечислила злоумышленникам 21 тысячу рублей, сообщал Telegram-канал SHOT.