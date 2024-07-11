Как живет актриса Екатерина Скулкина

Актриса Екатерина Скулкина обрела популярность благодаря участию в программе Comedy Woman. Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки?

© News.ru

Чем известна Скулкина

Екатерина Скулкина родилась 3 июня 1976 года в Йошкар-Оле. Она окончила стоматологический факультет в Казанском государственном медицинском университете и на протяжении трех лет была ординатором в сфере ортопедической стоматологии.

В 1999 году Скулкина дебютировала на сцене КВН в составе сборной своего университета. В 2003 году она заняла должность капитана команды КВН «Четыре татарина» из Казани. Вместе с коллегами актриса завоевала Большого КиВиНа в Золотом на фестивале в Юрмале, дошла до финала во время Высшей лиги КВН и получила второе место.

В 2006 году Скулкина присоединилась к шоу Comedy Woman на ТНТ, участницей которого оставалась до 2020 года — до закрытия проекта. Затем артистка дебютировала на театральной сцене в постановке «Подыскиваю жену» и принимала участие в ТВ-программах.

Что известно о личной жизни Скулкиной

Екатерина Скулкина замужем за терапевтом Денисом Васильевым, с которым познакомилась в казанском медуниверситете. В 2008 году у супругов родился сын Олег.

Скулкина длительное время жила на два города — Москву и Казань. В столице у нее была работа, а в Татарстане она проводила время с семьей. В 2020 году семья окончательно перебралась в Москву.

В 2021 году за счет тренировок и правильного питания артистка сбросила около 20 кг за полгода.

За что Скулкина высмеяла Кличко

Екатерина Скулкина в 2014 году посвятила стих мэру Киева Виталию Кличко после того, как в одном из интервью он призвал украинцев готовиться к «земле» и сказал: «Сегодня не каждый может смотреть в завтра».

Артистка опубликовала в соцсетях стих, который назвала «Сложно быть боксером».

«Вчера не каждый может всяким. Но всякий может и не тот... Когда в цвета себя окрасим, чем тем, корова, пулемет... Но это — это вам не это! Сегодня к завтрашнему дню. С погибшими я встречусь где-то... Я четко все осознаю. Есть очень много точек зрения. Но я придерживаюсь той, что Киеву дрова и бойлер будут нужны этой землей», — сочинила артистка в манере разговора Кличко.



Чем сейчас занимается Скулкина

Екатерина Скулкина в 48 лет продолжает творческую деятельность. Она гастролирует по России со спектаклем «Моя безумная свадьба», снимается в ТВ-шоу, а также работает ведущей мероприятий, премий и выставок.

Артистка публично не комментировала тему спецоперации. При этом публиковала в своем профиле в соцсетях клип на песню SHAMAN «Встанем» с рекомендацией к подписчикам «послушать и откликнуться сердцем».