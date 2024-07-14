Суд оправдал Алека Болдуина — его обвиняли в убийстве на съемках фильма

Журналисты издания Reuters сообщили, что на этой неделе в Нью-Мексико прошло последнее заседание по делу актёра Алека Болдуина, которого обвиняли в убийстве на съёмках фильма «Ржавчина». Во время процесса сторона защиты настаивала на том, что прокуроры и полиция скрыли часть важных доказательств.

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Ко всему прочему, сама прокуратура не предоставила боеприпасы в качестве доказательства на заседании. В итоге судья оправдала Алека Болдуина, поэтому дело против актёра не может быть пересмотрено и с него сняты все обвинения — в противном случае ему бы грозило полтора года тюрьмы.

Напомним, инцидент с участием Болдуина произошёл 22 октября 2021 года во время съёмочного процесса фильма Rust («Ржавчина»). Актёр выстрелил холостыми патронами из реквизитного пистолета, однако в результате пострадали два человека: режиссёр Джоэл Соуса и оператор Галина Хатчинс. Оператор погибла на месте, а режиссёр попал в больницу с тяжёлыми ранениями.