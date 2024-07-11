Умерла актриса Шелли Дювалл, звезда фильма «Сияние»

Американская актриса кино и телевидения Шелли Алексис Дюваль, Венди Торренс - жена персонажа Джека Николсона в "Сиянии" (18+) Кубрика, скончалась через четыре дня после своего 75-летия. Об этом сегодня сообщил THR.

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Артистка скончалась во сне в свое доме в Техасе, причиной смерти стали осложнения, вызванные диабетом, рассказал изданию партнер Шелли.

Дюваль родилась в 1949 году в Техасе. Сниматься начала в 1970-м - ее "открыл" Роберт Олтмен. Фильмография - шесть десятков пунктов, на счету - около тридцати наград и номинаций, включая дважды - на "Эмми", на BAFTA, приз за лучшую женскую роль Каннского МКФ в 1977-м.

Последний раз актриса появилась на экране в прошлом году в хорроре "Лесные холмы".