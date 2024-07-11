Как сейчас живет Никита Михалков

Народный артист РСФСР Никита Михалков известен как режиссер и автор программы «Бесогон». Чем он сейчас занимается, как отзывается об Украине и уехавших знаменитостях?

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Чем известен Михалков

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Его отец Сергей Михалков — автор гимнов СССР и России. Сниматься в кино артист начал во время учебы в Театральном институте имени Бориса Щукина, за что был отчислен, поэтому позднее окончил ВГИК.

Дебютной работой Михалкова в кино стал фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих», который вышел в 1974 году. Затем он снял картины «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «5 вечеров», «Родня», «Очи черные», «Урга — территория любви», «Утомленные солнцем» и другие.

С 2017 года работает художественным руководителем Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Режиссер — лауреат трех Государственных премий РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году.

Михалков состоит во втором браке. От первой супруги актрисы Анастасии Вертинской у него есть сын Степан, от второй — президента благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяны Михалковой — родились две дочери и сын, они пошли по стопам отца.

Что Михалков говорил об СВО

Никита Михалков поддерживает действия российской власти и заявил, что РФ, проводя спецоперацию, борется за сохранение своей корневой системы.

«Это война против антихриста, против шайтана. Это война против того нового порядка, который нам хотят навязать и который нам навязывали в течение 30 лет. Нам навязывали это для того, чтобы мы потеряли свою корневую систему. Чтобы мы решили, что то, что нам предлагают, это и есть то, к чему нужно стремиться», — сказал режиссер.



Он подчеркнул, что Россия не побоялась встать грудью против «цивилизованного, так сказать, мира». Михалков считает, что, «предав прошлое, мы не сможем иметь будущего».

Что Михалков говорил о Зеленском

Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон» заявил, что украинский политик Владимир Зеленский не щадит свой народ, потому что не отождествляет себя с украинцами.

«Почему Зеленский гонит на убой свой народ? Может, потому что это не его народ? Зеленский — еврей... А получив власть, к общему изумлению, стал просто нацистом», — заявил Михалков.



Он считает, что Зеленский сейчас служит странам, которые веками мечтали стереть славян с лица земли, поэтому Запад так ухватился за него, почувствовав, что эта цель благодаря Украине может сбыться.

Также Михалков прокомментировал дискуссии относительно легитимности Зеленского, президентский срок которого закончился в мае.

«Who are you, мистер Зеленский? Ноль. Зеро. Никто. Человек, потерявший все права. И особенно право посылать людей на смерть. Право решать государственные вопросы. Принимать участие в обсуждении международных вопросов. Предлагать какие-то схемы мира, войны, чего угодно. Он — никто», — уточнил артист.



Как Михалков отзывается об уехавших артистах

Никита Михалков признался, что не испытывает жалости к покинувшим Россию знаменитостям.

«Ну уехали и уехали. Они уехали сами. Они уехали из страны, где их любили, где им платили большие деньги. Почему они уехали? Потому что СВО, агрессия. Твою мать, восемь лет бомбили мирных людей в Донецке, и никто не чесался. Мне не жалко этих людей», — сказал он.



Однако режиссер сделал исключение для комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его мнению, шоумен был талантливым человеком.

«Мне жалко талантливых людей, Слепакова. Он был востребован, интересен, он происходил из страны Россия. Все его песни острые, его фильм замечательный. Вот они уехали и думали, что будет все так же», — пояснил Михалков.



Говоря о народной артистке СССР Алле Пугачевой, Михалков заявил, что она безвозвратно потеряла свой статус в России.

Чем сейчас занимается Михалков

Никита Михалков на настоящий момент является президентом Московского международного кинофестиваля и председателем правления Союза кинематографистов России. В январе 2024 года YouTube заблокировал его канал «Бесогон ТВ».

Сейчас артист гастролирует со своим спектаклем «12». Режиссер заявил, что готов привести постановку в Донецкую Народную Республику, но при одном условии.

«Единственное, что сдерживает, — это не абсолютная уверенность в безопасности спектакля, а так, конечно, с удовольствием, обязательно привезем», — сказал он.



Михалков отметил, что мартовские гастроли центра театра и кино в Крыму прошли с «абсолютно экстраординарными мерами безопасности». Режиссер считает, что для Вооруженных сил Украины ударить по театру, где идет показ «12» с его участием, является «лакомым куском».