Крым, работа на Украине, пост об СВО: как живет актриса Марина Коняшкина

Марина Коняшкина — актриса театра и кино. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни и мнении о спецоперации?

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Чем известна Коняшкина

Марина Коняшкина родилась 7 июля 1985 года в Минске. Окончила актерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина.

Артистка снималась в картинах «Искушение», «Барвиха», «Все ради тебя», «Александра», «Амазонки», «Детка», «Карина Красная», «Черные кошки», «Ловушка», «Дети Водолея», «Крестный», «Питер — Москва», «Свой чужой сын», «Соло», «Черная лестница», «Святая ложь», «ЗАГС», «Чебурашка», «Ча-ча-ча» и других.

Всего в ее фильмографии более 70 работ.

Коняшкина признавалась, что ей предлагали взять псевдоним.

«В Московском Художественном театре, когда меня, студентку четвертого курса "Щуки", вводили на главную роль в спектакле "Ундина". В тот день я пришла на примерку костюма. Платье было старинное, с корсетом, и, когда его затянули, я чуть не упала в обморок. Меня подхватили, отвели в медпункт. И там медсестра сказала, что с фамилией Коняшкина актрисы быть не может. Карьеры с ней не сделать. "Но меня уже пригласили в Московский Художественный театр на главную роль!" — ответила я», — вспоминала актриса в интервью 7days.ru.



Что известно о личной жизни Коняшкиной

Марина Коняшкина не замужем. Детей у 39-летней актрисы тоже нет.

В феврале этого года Коняшкина призналась, что состоит в отношениях, однако не спешит выходить замуж. При этом имя избранника она не раскрыла.

«Одно время я подумывала узаконить отношения, а сейчас считаю, что важны именно отношения, а не то, что кто-то где-то их зарегистрирует. Штамп в паспорте имеет значение разве что при возникновении спорных ситуаций. У нас все хорошо», — комментировала Коняшкина.



Что Коняшкина говорила о спецоперации

В 2022 году Марина Коняшкина высказалась о происходящих событиях в соцсетях, однако четко свою позицию не обозначила. Она заявила, что не хочет ничего делать напоказ.

«Самопровозглашенные судьи требуют всех высказывать свою позицию, ибо если ты не пишешь или хотя бы не приклеиваешь к своей аватарке тот или иной флаг, то ты автоматически, опять какими-то мнимыми судьями, зачисляешься в определенный лагерь. Или я что-то упустила? Для меня как раз это довольно дико, сидя в теплом доме из кровати писать в соцсети, что я против войны. Я себя спрашиваю каждое утро: что я могу сделать сегодня для достижения своей позиции #я против любой войны во всем мире. И как я могу помочь чем, кто в ней оказался? Куда перевести средства, отвезти лекарства и т. д. И неужели мне надо это выставлять, чтобы показать, что я "правильная"? Мне как-то это совестно. Я ведь делаю это не ради того, чтобы про меня что-то думали или чтобы мне "не прилетело"», — написала артистка.



Коняшкина снялась в большом количестве украинских фильмов. Но после работы в сериале «Завтрак в постель», съемки которого проходили в Ялте, ей запретили въезд на Украину.

«Сейчас мне въезд туда закрыт. Я снималась в Крыму. Это был проект "Завтрак в постель". Съемки проходили в Ялте. А до этой ситуации я очень плотно работала на Украине, может, им нравились мои белорусские корни, не знаю. Но начала я там сниматься давно, еще до всех конфликтов, с 2008 года. Последний проект мы снимали в Черновцах, это Западная Украина», — вспоминала она.



Чем сейчас занимается Коняшкина

Марина Коняшкина продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Любовь как магнит».

В скором времени также должны выйти картины «Чебурашка-2», «Анка с Молдаванки. 5 лет спустя» и «Извозчик» с ее участием.