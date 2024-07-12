Что известно о личной жизни актера Олега Алмазова

Олег Алмазов — актер театра и кино. Что известно о его личной жизни, высказывался ли он о спецоперации?

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Чем известен Алмазов

Олег Алмазов родился 16 октября 1971 года в Санкт-Петербурге.

По настоянию мамы после школы он поступил в ЛЭИС им. Бонч-Бруевича, но спустя два года понял, что профессия инженера не для него. После этого Алмазов пошел работать. Однако в том же ЛЭИС им. Бонч-Бруевича он познакомился с людьми, которые в итоге привели его в кино и на радио.

«Все в жизни неслучайно. Не будь меня в „Бонче“, неизвестно, где бы я был сейчас», — отмечал актер.



В 1996 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино (сейчас — Санкт-Петербургская театральная академия). Параллельно с учебой артист начал работать на «Эльдорадио», которому в итоге отдал более 20 лет. Вел программы «Отель одиноких сердец», «Ночные разговоры за жизнь», «Приветливый вечер».

Алмазов снимался в картинах «Убойная сила», «Тайны следствия», «Мангуст», «Чужое лицо», «Время собирать камни», «Своя чужая жизнь», «Мушкетеры Екатерины», «Любовь еще может быть», «Богини правосудия», «Ярость», «Любопытная Варвара», «Обратная сторона Луны», «Оазис любви», «Обнимая небо», «Сердце ангела», «Московская борзая», «Налет», «Крым», «Завод», «Акварели», «Поздний срок», «Отель „Феникс“», «Вместе навсегда», «Хрустальный», «Синдром отложенного счастья», «Выхожу на бой!», «Дополнительный урок», «Даркнет» и других.

Всего в его фильмографии более 130 работ.

«Когда мне было 25–26 лет, я зазвездился. Я ходил в каком-то образе, который сам себе придумал, появилась невидимая корона на голове. Казалось, что все смотрят на меня. Я три года проходил в этом состоянии, и потом оно само прошло. Хорошо, что это было в прошлом: по молодости все простительно», — рассказывал Алмазов.



Что известно о личной жизни Алмазова

Олег Алмазов состоит в отношениях с хореографом Ириной Панфиловой. Они вместе на протяжении долгих лет, но так и не узаконили отношения официально.

Алмазов говорил, что не верит в штамп в паспорте.

«С Ирой замечательные отношения, очень теплые, добрые и родные. К тому же я противник брака. 90% моего окружения уже в разводе или отправились в загс во второй или третий раз. Так что в штамп в паспорте не верю», — объяснял актер.



Детей у пары нет.

«Если бы родился ребенок, было бы чудесно. Но нет никакой трагедии. Нам и так хорошо вместе», — отмечал Алмазов.



Ему приписывали роман с заслуженной артисткой России Татьяной Булановой, с которой он снимался в ленте «Синдром отложенного счастья». Однако актер заявлял, что их с Булановой связывает только дружба.

«Я восхищаюсь ей как человеком, как женщиной, как певицей. Она потрясающая, добрая. Буланова из тех людей, которые делают мир ярче. Я боготворю Таню, это чувство настолько светлое. Все эти глупости про наш роман вызывают только улыбку», — комментировал он.



Чем сейчас занимается Алмазов

Олег Алмазов продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актер снялся в картинах «Король и Шут», «Дорога к счастью», «Любовь преодолевает все», «Страх над Невой», «РэмбО», «Рецепт на любовь» и «Придурок».

В 2024 году вышли сериалы «Внутри убийцы» и «Единственна моя» с его участием. Также в скором времени можно будет увидеть проекты «Крайние меры», «Куколка», «Берлинская жара», «Руки вверх», «Она такая классная», «Аутсорс» и «Самозванец» с Алмазовым.

Тему спецоперации артист не комментировал.