Лянка Грыу высказалась о жизни на две страны

Российская актриса театра и кино Лянка Грыу на премьере фильма «Мадам Клико» опровергла слухи об эмиграции в США и заявила, что последние три года проживает в РФ. В беседе с корреспондентом NEWS.ru она отметила, что при этом жить в другой стране ей было интересно.

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Я живу в России уже три года. <...> Было интересно [жить в другой стране]. Изучать другую страну, культуру, язык. Я постоянно прилетала в Россию, возвращалась обратно, прилетала в Италию. Я человек, который обожает путешествовать. Поэтому в данном случае мне, наоборот, хотелось расширения, посмотреть на что-то другое, — сказала актриса.



Вместе с тем Грыу обратила внимание, что за рубежом очень хорошо относятся к русским. По словам актрисы, иностранцев очень привлекают российская культура и традиции.

Обожают блины, медведей, музыку, Чайковского, Толстого, все вместе. На самом деле о культуре знают очень много. Читают Бродского больше, чем у нас. Очень хорошо [относятся], — добавила артистка.



Кинозвезда также рассказала, что популярность никогда ей не мешала. Более того, объяснила актриса, ее радует, когда к ней подходят люди с просьбой сделать совместное фото. По словам артистки, это проявление взаимного уважения между артистом и зрителем.

В июле 2010 года актриса вышла замуж за режиссера и композитора Михаила Вайнберга. Спустя год у них родился сын Максим, у которого врачи диагностировали аутизм. Впервые о болезни наследника Грыу рассказала во время передачи «Судьба человека». По словам артистки, врачам в США удалось помочь ребенку и теперь он полностью здоров. В мае 2022 года Грыу развелась с Вайнбергом.