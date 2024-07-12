Нагиев, пост об СВО, отсутствие детей: куда пропала актриса Анна Невская

Актриса Анна Невская прославилась благодаря сериалу «Кто в доме хозяин?». В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни и мнении о спецоперации?

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Чем известна Невская

Анна Невская родилась 4 февраля 1977 года в Великом Новгороде.

Окончив школу, она начала учиться на факультет иностранных языков педагогического института в Великом Новгороде. Невская отучилась в вузе два года и даже ездила на стажировку во Франции, однако поняла, что хочет быть актрисой, и поступила в РАТИ (ГИТИС).

Известность артистке принес юмористический сериал «Кто в доме хозяин?», который выходил с 2006 по 2008 год. В проекте она снималась вместе с Андреем Носковым.

Помимо этого, Невская играла в картинах «Сибирский цирюльник», «Синдром Феникса», «Старики», «Джокер», «Мужчина во мне», «Ошибки любви», «Два отца и два сына», «Цена любви», «Круговорот», «Звоните ДиКаприо!», «Дылды», «257 причин, чтобы жить», «Гости из прошлого», «Майор Гром: Чумной доктор», «Бабуля» и других.

Всего в ее фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Невской

В 2013 году Анна Невская вышла замуж за актера и бизнесмена Дмитрия Клепацкого, с которым познакомилась на съемках ленты «Джокер».

«Не представляю, как можно жить с мужчиной, у которого отсутствует чувство юмора! В Диме это есть в полной мере. А еще, наверное, доброта — такое редкое сейчас качество. Когда к Диме обращаются с просьбой, он не может отказать», — делилась артистка.



Детей у пары нет.

Что Невская говорила о Нагиеве

Анна Невская вместе с Дмитрием Нагиевым снималась в картине «Два отца и два сына». Она отмечала, что считает коллегу «настоящим профессионалом».

«Он настоящий профессио­нал и прекрасный партнер — всегда поможет, не тянет одеяло на себя. На мой взгляд, это очень ценное качество, особенно в актерской среде. Ему нравится придумывать шутки для своих партнеров, и он искренне рад, когда у них все получается. Дима вообще любит словесный пинг-понг, любит, когда люди умеют шутить сами и могут ответить на шутку», — рассказывала Невская.



Что Невская говорила о спецоперации

В марте 2022 года Анна Невская опубликовала в соцсетях пост, посвященный происходящим событиям. Однако четко свою позицию по спецоперации она не обозначила.

«Я вижу океан боли и страха. Любое слово сейчас может оказаться последней каплей. Сейчас особенно важно слушать свое сердце, наполнять его любящей добротой, проявлять заботу о ближних, помогать и беречь друг друга. Врут все. От страха. От беспомощности. Не дайте страху стать главным. Только доброта способна наполнять мир, а не уничтожать его. Опору можно найти только внутри себя и в благонамеренных действиях, которые могут помочь реальным людям. Чтобы сохранять душевный баланс, присмотритесь к практикам йоги, медитациям и дыхательным практикам», — написала актриса.



Что Невская говорила о «голой» вечеринке

Анна Невская рассказывала, что не погружалась в тему «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла в декабре 2023 года, но видела некоторые фотографии оттуда.

«Я не увлекаюсь сплетнями, я не могу вам на этот вопрос ответить. Но я видела фотографии, некоторые были ужасны, конечно. Я представила себя среди таких людей, что все так одеты, мне было бы страшно просто», — комментировала она NEWS.ru.



Чем сейчас занимается Невская

Анна Невская продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Мужчина с доставкой на дом» и «Пленные духи».

В 2023 году она снялась в картине «Актрисы». В 2024 году вышел сериал «Постучись в мою дверь в Москве» с участием Невской.